Giardini di Adriano, conto alla rovescia per il cantiere: lavori al via nell’autunno 2026 sulla nuova piazza-spiaggia di San Cataldo

LECCE – La trasformazione dei Giardini di Adriano entra nella fase operativa e guarda ormai all’apertura del cantiere. Dopo il completamento delle procedure amministrative e l’affidamento dei servizi tecnici necessari, il grande progetto di riqualificazione dell’area compresa tra il faro di San Cataldo e l’antico molo romano punta all’avvio dei lavori entro l’autunno del 2026, segnando una tappa decisiva nel programma di rigenerazione del litorale leccese.

L’intervento, inserito nel Contratto Istituzionale di Sviluppo “Brindisi-Lecce-Costa Adriatica” e finanziato attraverso il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, dispone di un investimento complessivo pari a 3 milioni e 220 mila euro. L’obiettivo è quello di restituire alla collettività uno degli spazi più suggestivi della marina di Lecce, trasformandolo in una moderna piazza-spiaggia aperta e accessibile, capace di unire paesaggio, storia e sostenibilità ambientale.

Il progetto prevede la creazione di un grande spazio pubblico affacciato sul mare, caratterizzato da dune naturali, nuove aree verdi, percorsi pedonali, zone di sosta e aggregazione e interventi mirati a eliminare le barriere esistenti. L’idea è quella di ricostruire un rapporto diretto tra la città e il mare, valorizzando allo stesso tempo la presenza dell’antico approdo romano e del faro, due simboli identitari di San Cataldo.

A coordinare l’intervento è l’architetto Francesca Rossi, responsabile unico del procedimento per conto del Comune di Lecce. Il progetto affonda le sue radici nel lavoro sviluppato dal raggruppamento di professionisti guidato dallo studio portoghese Roberto Cremascoli, Edison Okumura & Marta Rodrigues Arquitectos, affiancato da Gap Progetti Srl, mentre le indagini archeologiche preliminari sono state curate dall’archeologa Anna Leoni.

La prima versione progettuale, elaborata nel 2022, disponeva di risorse pari a circa 1,7 milioni di euro. Il successivo inserimento dell’opera tra gli interventi prioritari del Cis ha consentito un significativo incremento del finanziamento, portando il quadro economico agli attuali 3,22 milioni e permettendo di ampliare il programma degli interventi previsti.

Dopo la validazione tecnica degli elaborati da parte della società Ia.Ing. Srl e l’approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica da parte della Giunta comunale, il Comune ha affidato la nuova fase progettuale attraverso una procedura pubblica aggiudicata alla società genovese Dodi Moss Srl. L’azienda ha ottenuto il miglior punteggio nella gara, totalizzando 98 punti su 100.

L’incarico comprende la redazione del progetto esecutivo, la direzione dei lavori, la contabilità e il coordinamento della sicurezza sia nella fase di progettazione sia durante l’esecuzione dell’opera. Il valore netto dell’affidamento supera i 149 mila euro, mentre la spesa complessiva sostenuta dall’amministrazione, comprensiva di contributi e Iva, ammonta a circa 190 mila euro.

Con questo passaggio prende forma uno degli interventi più attesi per il futuro di San Cataldo. I Giardini di Adriano sono destinati a diventare uno dei simboli della nuova stagione di rilancio delle marine leccesi, un luogo dove la tutela del paesaggio costiero, la valorizzazione delle testimonianze archeologiche e la fruizione pubblica degli spazi si intrecciano in un progetto pensato per rafforzare l’attrattività turistica e migliorare la qualità urbana del litorale.