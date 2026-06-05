Collaudatore morto in un incidente sulla pista collaudi: chiusa l’inchiesta, sono sei gli indagati

NARDO’ (Lecce) – Chiuse le indagini sulla morte di Michele Ottaviano, il collaudatore di 36 anni di Tuglie, deceduto il 21 febbraio 2024 in un incidente all’interno della pista Nardò Technical Center nel corso di una cora su una Ducati Panigale. Il sostituto procuratore Alessandro Prontera ha fatto notificare un avviso di conclusione a Dirk Philipp, presidente del consiglio di amministrazione della Nardò Technical Center Srl, ad Antonio Pantaleo Gratis, consigliere delegato della società, a Lorenzo Luigi Belloni e Sofia Cordella, responsabili del servizio di prevenzione e protezione in periodi diversi, e a Roberto Politi, il collaudatore alla guida della Porsche Panamera coinvolta nello schianto, oltre alla società Nardò Technical Center Srl, per l’illecito amministrativo dell’ente. non figurano più Alessandro Giuseppe De Gioia, Pierpaolo Positano, Antonio Carlo Ilario Pizzigallo, Salvatore Moscogiuri e Andrea Baldi.

Sulla scorta delle indagini condotte dalla Guardia di finanza, che si sono avvalse di testimonianze, acquizione di immagini delle telecamere di videosorveglianza, lo spulcio di materiale informatico e l’estrapolazione dei dati dai telefonini, gli indagati non avrebbero correttamente valutato i rischi dell’alta velocità di motocicli e autoveicoli, ritenendo molto basso il rischio derivante da più mezzi in pista nonostante masse different.

La Ducati Panigale, guidata da Ottaviano, risultò aver tamponato la Porsche Panamera condotta da Politi, un altro collaudatore di Veglie. A qyuest’ultimo viene contestato di essersi immesso nella corsia di marcia numero tre alla velocità di circa 78 km/h provenendo dalla corsia di emergenza, senza comunicarlo alla sala controllo e senza verificare che non sopraggiungessero altri veicoli, mentre Ottaviano percorreva quella stessa corsia a circa 180 km/h.

In seguito a questo impatto (la moto colpì l’auto da dietro, inspiegabilmente trovandosi entrambe sulla stessa corsia) Ottaviano venne sbalzato sull’asfalto morendo sul colpo. Fatali si rivelarono un trauma cranico, toracico e addominale. La moto si incendiò.

Dirk Philipp e Antonio Pantaleo Gratis sono rappresentati dagli avvocati Alain Maria Dell’Osso e Francesco Galluccio Mezio. Lorenzo Luigi Belloni e Sofia Cordella sono difesi dall’avvocato Manuela Miggiano. Roberto Politi è assistito dall’avvocato Francesco Tobia Caputo. La Nardò Technical Center Srl è difesa dagli avvocati Benedetta Venturato e Francesco D’Alessandro. I familiari di Mattia Ottaviano sono assistiti dagli avvocati Giuseppe Bonsegna, Giulia Bonsegna e Cinzia Stefanizzi.

Tra le posizioni nìstralciate in vista di una possibiole archiviazione compaiono Antonio Carlo Ilario Pizzigallo, assistito dagli avvocati Alain Maria Dell’Osso, Francesco Galluccio Mezio e Alessandro Varvaressos; Alessandro Giuseppe De Gioia e Pierpaolo Positano, difesi dagli avvocati Ennio Alagia e Alessandro Varvaressos; Salvatore Moscogiuri, assistito dall’avvocato Gianluca D’Oria; Andrea Baldi, difeso dagli avvocati Federico Consulich ed Elio Gianangeli; Maria Chiara Calignano, Salvatore Greco e Tommaso Patisso, assistiti dagli avvocati Elio Gianangeli e Alessandro Varvaressos.