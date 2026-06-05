Chi è Sogliano, il possibile erede di Corvino, l’alchimista delle plusvalenze

LECCE – Sostituire Pantaleo Corvino a Lecce è una missione che richiede una dote specifica: saper fare calcio unendo i risultati sul campo alla solidità dei bilanci. Per questo motivo la dirigenza salentina valuta nomi all’altezza del compito. Uno dei nomi in lizza sarebbe quello di Sean Sogliano.

Attuale direttore sportivo dell’Hellas Verona, Sogliano è considerato a tutti gli effetti un vero e proprio alchimista delle plusvalenze, un manager capace di generare enormi tesori finanziari partendo da scommesse quasi sconosciute.

La filosofia di mercato di Sogliano ricalca perfettamente i binari tracciati da Corvino nel Lecce. Il dirigente veneto non cerca i nomi da copertina, ma si affida a uno scouting internazionale, pescando talenti in mercati alternativi ed europei. Il suo capolavoro recente è rimasto impresso nella mente di tutti gli addetti ai lavori: nel gennaio 2024, costretto dalle necessità del club a smantellare la rosa del Verona a stagione in corso, Sogliano è riuscito a vendere i pezzi pregiati generando milioni e, contemporaneamente, a ricostruire in pochi giorni un gruppo compatto capace di raggiungere la salvezza.

Sogliano incarna quell’idea di calcio sostenibile che ha fatto la fortuna recente del Lecce. Sebbene il dirigente sembra abbia deciso di rimanere fedele alla causa gialloblù, il suo identikit resta il manifesto programmatico della società giallorossa: per il dopo-Corvino si cerca un re mida capace di trasformare le idee in plusvalenze. Non si esclude che Sogliano possa cambiare idea.