ROMA – Chi non è “fedele alla linea” Di Maio è fuori. Veronica Giannone ha votato contro il decreto emergenza agricola, ma anche in tema di migrazione ha assunto posizioni opposte a quelle del suo gruppo, per questo motivo è fuori dal Movimento 5 Stelle. La deputata non risponde più al telefono. C’è silenzio sulla vicenda. I pentastellati tacciono sui social. Tutti in riga e muti. Parla solo qualche piccolo trafiletto sulla stampa. Veronica Giannone non era un’attivista della prima ora: militava da appena due anni, quando si vide catapultare a Montecitorio. Molti attivisti si meravigliarono di vederla candidata alle parlamentarie e di essere stati esclusi. Tempi passati. La pasionaria che lotta contro la sanità malfunzionante ora è fuori.

Molti pentastellati di sinistra, che non riescono a tirarsi il naso, finiscono fuori. Anche sulla Sea Watch la posizione di Veronica Giannone era troppo distante dal partito: “Beh, non credo si possa essere certi che coloro che si sentono offendere e aggredire verbalmente, in modo violento e gratuito sia il Capitano Carola Rackete, sia i parlamentari a bordo, siano leghisti oppure no.

Sicuramente sono la FECCIA del nostro Popolo, la FECCIA della nostra società, la FECCIA di quest’epoca, la VERGOGNA!

È una donna il capitano della Sea Watch, una donna che ha avuto il coraggio di attraccare a Lampedusa per fare in modo che finalmente delle vite umane potessero trovare un giusto riparo. Non IMMIGRATI, ma ESSERI VIVENTI, ESSERI UMANI (Impariamo a vederci per quello che siamo).

E se questa donna, questo Capitano, abbia sbagliato una manovra oppure no, lo deciderà un giudice, perché lei, a differenza di altri (tra cui me) non può scegliere di utilizzare l’IMMUNITÀ per evitare un giudizio, lei dovrà difendersi come tutti, senza l’aiutino da casa!

Sono altresì convinta che se fosse stato un uomo, non vi sarebbe stato nessuno a gridargli contro ‘SPERO CHE TI VIOLENTINO STI NEGRI’ o ‘A 4 A 4 TE L’HANNO ‘NFILARE’. Mi fermo qui.

Non è più una semplice questione di razzismo, o sessismo! È SOLO ODIO! ODIO E VIOLENZA VERSO COLORO CHE SONO PIÙ FACILI DA ATTACCARE, I COSSIDDETTI ‘PIÙ DEBOLI’!

Questa è la nuova società, questi sono gli adulti che cresciamo, questa è la fine della società. E noi che rappresentiamo i cittadini, noi rappresentanti dello Stato Italiano, altro non facciamo che alimentare quest’odio, con frasi, slogan, esternazioni che nulla c’entrano con un rappresentante della popolazione Italiana, nulla hanno a che fare con l’istituzione.

Finché continueremo ad andare avanti così, vedo solo la possibilità di peggiorare. #vergogna”.

C’è chi è finito fuori molto prima, proprio quando la sua carriera stava spiccando il volo. Sarebbe diventato minimo sottosegretario Maurìzio Buccarella, ma è inciampato sulla brutta storia dei rimborsi da destinare al Movimento. Al Senato le espulsioni sono già tre (che si uniscono a quelli cacciati per i rimborsi) per essersi dissociati dalla linea Di Maio: De Falco, De Bonis, Nugnes. Il senatore salentino però resta vicino alle posizioni del partito di origine. Sì è discostato in poche occasioni: per esempio nel caso della legittima difesa, dove si è astenuto perché non era convinto della bontà dell’impianto della legge. Ma anche al Decreto Centinaio ha detto no: l’emergenza agricola, nella parte relativa alla Xylella non lo convince. “L’eradicazione sempre e comunque e l’idea che il batterio sia l’unica causa non va bene – spiega al telefono – Si possono salvare le piante che non sono morte”. Poi, c’è la parte che riguarda gli sbarchi: “Sulla migrazione la vedo molto ingarbugliata e odio le tifoserie”. Intanto il movimento cambia e il secondo mandato cadrà nei confronti di chi ha già fatto esperienza in Comune o in Regione. Il senatore Buccarella cosa farà? Lui pensa di non poter rientrare più tra i pentastellati e anche in Parlamento: “Penso che sarà la mia ultima esperienza in Senato: non vedo la possibilità di andare in qualche altra formazione politica”.

