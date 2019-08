TORRE DELL’ORSO (Lecce) – Al The Village Salento, una delle più note strutture turistiche che nasce nel cuore del Salento, a Torre dell’Orso in via degli Eucalipti, fra le tante attività promosse ogni settimana si festeggia – Annino – un delfino speciale. Vi raccontiamo la sua splendida e toccante storia: c’era una volta il delfino Annino che nuotava felice nella baia di Torre dell’Orso. Il suo punto preferito erano i famosi faraglioni delle “Due Sorelle” che impreziosiscono la baia con la loro bellezza naturale. Un brutto giorno, però, nuotando proprio vicino alle Due Sorelle, Annino s’incagliò in una grossa rete di plastica che giaceva proprio in fondo al mare. Annino era intrappolato e spaventato e con le sue sole forze non riusciva a liberarsi dalla rete. Alcuni bambini che nuotavano proprio da quelle parti, notarono che c’era troppo movimento in acqua.

Bastò pochissimo ai piccoli per notare la presenza di Annino e per impegnarsi a liberarlo dalla brutta rete che lo intrappolava. Da solo non poteva farcela, ma con l’aiuto dei bambini riuscì a riconquistare la sua libertà. Da quel momento in poi Annino diventò l’amico di ogni bambino e capì che con il loro aiuto da quel momento in poi aveva una grande missione: provare con le sue forze a pulire il mare da tutta la plastica che purtroppo gli adulti buttano in mare quotidianamente.

La storia in realtà mira a sensibilizzare su un tema attualissimo che è legato alla salvaguardia del mare dalle plastiche, per questo tutto lo staff del The Village Salento ogni settimana oltre a festeggiare Annino, mascotte ufficiale del MiniClub con tanto di torta finale, impegna i piccoli ospiti della struttura a partecipare a delle vere e proprie giornate ecologiche all’interno del villaggio. Tutto ciò ha una doppia valenza, la prima è quella di sensibilizzare e includere sul tema della ecologia, l’altra è coniugare la vacanza intesa come momento di puro divertimento coniugato però al vivere sano, nel rispetto dell’ambiente.

Il The Village Salento mira proprio a questo, valorizzare e armonizzare l’ambiente, tutto il Team, altamente specializzato è sempre a disposizione degli ospiti che ricevono un trattamento quasi famigliare, ciò a indicare la grande cura che lo staff dedica a ogni bisogno ma al contempo risponde a un dovere mondiale: la tutela del territorio, per cui la vacanza diviene motivo di crescita culturale. Annino, la sua sigla musicale, i suoi gadget e tutto il suo divertimento ha un obiettivo a cui la struttura alberghiera mira, che oltretutto conta più di 700 visitatori a settimana, ed è proprio l’ecologia – una casa grande quanto il mondo – con la mentalità dell’ecologia, che a fine vacanza possa rappresentare una eredità sociale, perché una vacanza così è quasi una scommessa, che vale la pena di fare.

Maria De Giovanni