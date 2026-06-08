Fiamme nella notte a Corigliano d’Otranto: distrutto un Fiat Doblò. Intervengono i Vigili del Fuoco

CORIGLIANO D’OTRANTO (Lecce) – Il silenzio della notte in via San Leonardo è stato interrotto bruscamente intorno alle 3.20 di lunedì 8 giugno, quando un incendio ha letteralmente divorato un Fiat Doblò parcheggiato lungo la strada, svegliando di sussulto i residenti della zona, attirati dalle fiamme alte e dal fumo denso.

Sul posto è intervenuta d’urgenza una squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Maglie. Al loro arrivo, la situazione appariva già critica: il veicolo era ormai completamente avvolto dal rogo.

I caschi rossi hanno avviato immediatamente le operazioni di spegnimento. Grazie al loro tempestivo intervento, le fiamme sono state domate prima che potessero propagarsi alle altre vetture in sosta o alle facciate delle abitazioni limitrofe, evitando così conseguenze ben più gravi per la sicurezza pubblica. Una volta spento l’incendio, l’intera area interessata è stata bonificata e messa in sicurezza.

Successivamente sono giunti i Carabinieri della compagnia locale. I militari hanno avviato i primi accertamenti investigativi per fare luce sulle cause del rogo; al momento non si esclude alcuna pista.