La ricetta del giorno: polpette giganti di zucchine e melanzane

Ingredienti

3 panini raffermi

2 zucchine grosse

1 melanzana

1 uovo

100 gr di formaggio grattugiato (dolce o piccante)

Sale

Pepe

Menta

Olio evo

Olio di semi di arachidi

Pangrattato

Procedimento

Ammollare il pane nell’acqua

Lavare e tagliare a pezzi le zucchine e le melanzane

Scaldare un filo di olio in una padella e versare le verdure;

Salare e lasciare cuocere mantenendo al dente;

Aggiungere qualche foglia di menta tritata;

Schiacciare con la forchetta o con uno schiacciapatate;

Lavorare in una ciotola il pane ben strizzato e le verdure;

Aggiungere le uova e il formaggio;

Condire con sale e pepe;

Se l’impatto risulta troppo morbido aggiungere un poco di pangrattato;

Lasciare riposare in frigo per almeno 30 minuti;

Creare della polpette leggermente appiattite e passarle nel pangrattato;

Scaldare un filo di olio di semi e friggere le polpette;

Servire calde.