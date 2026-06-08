La ricetta del giorno: polpette giganti di zucchine e melanzane

Ingredienti
3 panini raffermi
2 zucchine grosse
1 melanzana
1 uovo
100 gr di formaggio grattugiato (dolce o piccante)
Sale
Pepe
Menta
Olio evo
Olio di semi di arachidi
Pangrattato
Procedimento
Ammollare il pane nell’acqua
Lavare e tagliare a pezzi le zucchine e le melanzane
Scaldare un filo di olio in una padella e versare le verdure;
Salare e lasciare cuocere mantenendo al dente;
Aggiungere qualche foglia di menta tritata;
Schiacciare con la forchetta o con uno schiacciapatate;
Lavorare in una ciotola il pane ben strizzato e le verdure;
Aggiungere le uova e il formaggio;
Condire con sale e pepe;
Se l’impatto risulta troppo morbido aggiungere un poco di pangrattato;
Lasciare riposare in frigo per almeno 30 minuti;
Creare della polpette leggermente appiattite e passarle nel pangrattato;
Scaldare un filo di olio di semi e friggere le polpette;
Servire calde.