LECCE – Pochi giorni dopo le elezioni di maggio il nostro giornale svelò in anteprima il nome del nuovo presidente della Lupiae. Non era così difficile arrivarci: è stato attuato un rigoroso “Manuale Cencelli” per premiare tutte le liste protagoniste di una straordinaria vittoria al primo turno del centrosinistra. Le ultime due classificate della coalizione vincente, però tutt’e due fondamentali per la vittoria al primo turno (Udc, penultima, e Puglia Popolare, ultima) hanno dovuto accontentarsi delle uniche due postazioni rimaste: la Presidenza del Consiglio (che sarà assegnata a Carlo Mignone) e l’unica partecipata con amministratore in scadenza (la Lupiae), che sarà guidata da Dino Pagliaro. Il problema è che si è aperto un violento scontro politico-amministrativo-giudiziario: il centrodestra vuole mettere i bastoni tra le ruote denunciando un’incompatibilità presunta del nuovo presidente Pagliaro.

Siccome i consiglieri sono già stati proclamati il 30 luglio scorso, l’ex assessore sarebbe incompatibile, pur essendo stato per due anni fuori dal Consiglio. La legge, infatti, prevede che non vengano nominati amministratori eletti in società partecipate, se il mandato non sia cessato almeno due anni prima. Per la sinistra nulla quaestio: non c’è alcun problema perché Dino Pagliaro non insediandosi è come se avesse rinunciato alla carica di consigliere. Il centrodestra definisce l’atto di nomina del presidente della Lupiae illegittimo e illecito, citando l’articolo 38 del testo unico degli enti locali (la bibbia delle pubbliche amministrazioni), secondo cui “i consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione”. Mentre si affastellano le interpretazioni degli amministrativisti, il centrodestra chiede l’intervento del prefetto di Lecce con una lettera firmata da tutta l’opposizione. La guerra a Puglia Popolare e agli ex compagni di partito, ex fittiani, Mazzei e Pagliaro, è ancora all’inizio.

Gaetano Gorgoni