LECCE – Tutto come previsto: anche la riunione di Palazzo Carafa in cui i vecchi amministratori hanno fatto passare il piano economico fino al 2023, che comporta tutta una serie di utili derivati dal risparmio ottenuto sugli stipendi dei lavoratori. Il cambio del contratto ha prodotto un abbassamento drastico degli stipendi. “L’affetto dei ‘miei’ dipendenti è la consapevolezza di aver fatto bene per sei anni – spiega Tatiana Turi – Vado via con una certezza. Lupiae Servizi è stata risanata (al 30 aprile 2019 ha un utile di oltre 300.000 euro) e per i prossimi 5 anni, le linee strategiche assunte dal Management, garantiranno risultati positivi.

Grazie ai miei compagni di viaggio, validi professionisti e persone perbene.

Grazie soprattutto ai lavoratori, vera anima dell’azienda.

Ora mi aspettano altri #traguardi!”.

Il nuovo amministratore unico sarà Dino Pagliaro, in quota Puglia Popolare, nonostante l’ostruzionismo del centrodestra. Il compenso lordo, se il presidente sarà sempre presente, ammonterà a 37 mila euro lordi. Tatiana Turi accettò l’incarico per 28 mila euro lordi all’anno. Al netto piccoli stipendi se paragonati a quelli degli alti funzionari della pubblica amministrazione. Nominati anche i membri del collegio sindacale, presieduto da Mirko Simone: Dario De Vitis, Gianni Fiorentino e la confermata Paola Martina completano il quadro.