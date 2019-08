MELENDUGNO (Lecce) – Torna per la sua settima edizione “I signori della notte”, una serata di festa e cultura il cui momento più atteso ed emozionante sarà indubbiamente la liberazione di alcuni rapaci notturni curati dall’Osservatorio faunistico di Calimera . L’Ambito territoriale della caccia di Lecce, ancora una volta, aderisce con grande soddisfazione ad iniziative di questo genere, per ricordare che essa è una struttura tecnico-amministrativa autonoma istituita dalla Regione Puglia e che racchiude in sé non solo le associazioni dei cacciatori ma anche ambientaliste e animaliste: il messaggio che si vuole ancora una volta far passare è l’importanza di un equilibrio ecosostenibile della fauna presente sul nostro territorio.

Appuntamento fissato per giovedì 29 agosto, a partire dalle 20, presso l’oleificio cooperativo Rinascita Agricola di Melendugno . Alla manifestazione parteciperà il Commissario di Atc, Luigi Melissano, il quale assieme agli operatori del Museo di storia naturale di Calimera spiegherà la bellezza e l’importanza delle specie notturne che volano sulle nostre teste, spesso purtroppo “preda” di false credenze e superstizioni.

All’evento ha aderito anche l’istituto comprensivo di Melendugno “Rina Durante” che quest’anno, unico in Puglia, ha ottenuto la Bandiera Verde rilasciata dalla FEE (Foundation Environmental Education). A portare i saluti per conto dell’istituto didattico la dirigente, professoressa Anna Rita Carati.

Altro momento particolarmente atteso della serata, l’osservazione delle stelle con l’assistenza del gruppo Astrofili Salentini e grazie all’utilizzo di telescopi e puntatori laser, il tutto in maniera assolutamente gratuita.

Dopo i saluti del sindaco della città di Melendugno, Marco Potì, e la relazione dell’ornitologo Giuseppe La Gioia, i rapaci saranno liberati. Successivamente è prevista la degustazione di prodotti tipici e, per chi lo volesse, una visita guidata del frantoio.