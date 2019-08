Tabbid è un social network per il lavoro “Made in Italy”, creato da Alessandro Notarbartolo che afferma in una intervista:

“E’ un servizio gratuito e viene utilizzato dai privati per trovare altri utenti che si rendono disponibili ad eseguire lavori di qualsiasi genere. Si parte dai lavoretti di casa oppure dei lavori in ambito digital, come creare un logo oppure gestire una pagina Facebook. Tabbid è assolutamente Gratis, nessuna commissione ed in più il compenso del lavoretto lo decidi Tu!”

Nella piattaforma si possono già trovare molti annunci di lavoro e sta riscuotendo enorme successo, raggiungendo contatti fra oltre 50.000 persone.

Tabbid si basa sulla #sharingeconomy cioè l’economia della #condivisione, ovvero un modo di scambiare conoscenze e competenze grazie alla tecnologia che permette di farlo anche tramite web (almeno per i lavori che lo permettono), per gli altri si entra in contatto con persone tramite il web per poi arrivare a un incontro personale.

Tabbid: come funziona

La piattaforma Tabbid permette di iscriversi a titolo gratuito creando il proprio account anche utilizzando le credenziali di Facebook. A seguire si deve inserire una propria foto (non obbligatoria, ma sempre segno distintivo di professionalità), inserire una presentazione accattivante mettendo in risalto le proprie competenze e capacità.

Inserire la propria città è importante in caso di lavoro da svolgere di persona, per le professioni che si possono svolgere da remoto non vi è nulla da temere perché il committente può essere anche in un’altra zona.

Va poi inserita la tariffa richiesta su base oraria o a forfait in base alla competenza offerta. Una volta confermato il tutto, il team di Tabbid esaminerà l’iscrizione e la renderà visibile per i tuoi potenziali clienti.

Chi cerca una persona con le tue competenze, qui può trovarti con facilità, contattarti e discutere direttamente con te circa il lavoro da svolgere. Raggiunto l’accordo il lavoro è tuo.

Un modo alternativo di trovare lavoro, ma che al giorno d’oggi è davvero indispensabile. Risolvere un problema ed essere disponibile in caso di emergenza per un cliente, farà di te il candidato ideale per un secondo contatto e così via.

Come abbiamo detto Tabbid è a titolo gratuito, per questo al momento non ha concorrenti, ma offre anche un servizio Tabbid Pro. Quest’ultimo a pagamento permette a chi lo desidera di mettere in evidenza il proprio annuncio. Utilizzare il servizio Pro permette di aumentare l’autorevolezza sulla piattaforma e ottenere un badge, inoltre si hanno funzioni aggiuntive e offerte speciali. La richiesta a Tabbid Pro va fatta compilando un form, fornendo un CV completo con foto e aggiornato.

Chi può iscriversi a Tabbid

La piattaforma permette l’iscrizione a chiunque abbia competenze in un determinato settore da offrire. Vi si possono trovare infatti baby sitter, pet sitter, tecnici informatici, web editor, copywriter, chi si occupa di ripetizioni, personale per le pulizie di casa-uffici-aziende, muratori, imbianchini, montatori di mobili, elettricisti, idraulici, addetti alle consegne, servizio di catering o animazione per le feste.

Non finisce qui perché anche chi cerca un professionista può iscriversi selezionando la sezione Ricerco Servizio. A questo punto dovrà inserire di cosa ha bisogna, il budget a disposizione, sempre il luogo in cui si trova.

Chi cerca il professionista riceverà poi vari preventivi, potrà chattare con chi si offre e assegnare il lavoro a chi preferisce. Terminato il lavoro è richiesto il pagamento della prestazione nel caso di lavoro di persona in contanti al professionista, qualora sia un lavoro da remoto il pagamento può avvenire tramite Paypal.

Infine viene richiesto di lasciare un feedback, così da permettere ad altri utenti di conoscere il professionista ancora meglio prima di commissionare un lavoro.

Se cerchi un professionista su Tabbid sicuramente puoi trovare chi fa al caso tuo, se invece cerchi lavoro qui hai la possibilità di trovarlo.

Vuoi saperne di più, iscriverti e mettere in risalto le tue competenze o ancora cerchi un professionista: non perdere tempo vai direttamente su Tabbid e non te ne pentirai.