CASARANO (Lecce) – Il Consultorio Familiare di Casarano cambia sede. Da lunedì 2 settembre, infatti, il servizio consultoriale è stato trasferito dalla vecchia collocazione di vico Araldo in quella nuova di via Alto Adige, ad angolo con via Agnesi. La nuova sede si trova in prossimità del Distretto Socio Sanitario, per cui potrà risultare più comoda per l’utenza e anche più accogliente, vista la cura prestata ai nuovi arredi.

Soddisfatto il direttore del Distretto, Antonio De Giorgi: “La struttura – spiega – presenta tutti i requisiti previsti dai Regolamenti della Regione Puglia ai fini dell’accreditamento istituzionale a garanzia che le prestazioni ricevute dai cittadini, nell’ambito della prevenzione oncologica, della tutela della gravidanza e di tutte le altre prestazioni che rientrano nella mission di un consultorio, siano di buona qualità”.

Numerose le prestazioni offerte, in particolare l’assistenza psicologica e sociale per la preparazione alla maternità e alla paternità responsabile e per i problemi della coppia e della famiglia, anche per le problematiche riguardanti i minori; informazioni e consulenze sulla gravidanza e corsi di accompagnamento alla nascita, l’interruzione volontaria di gravidanza e sui metodi contraccettivi; informazione e assistenza riguardo ai problemi della sterilità e della infertilità; diagnosi precoce dei tumori del collo dell’utero attraverso il pap test. Importante anche l’assistenza fornita in tema di diritto di famiglia, di disagio psicologico individuale e familiare, di consulenza e supporto alle donne in menopausa.