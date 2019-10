PUGLIA – “Il Ministero del Lavoro ha stanziato 26 milioni di euro alla Regione Puglia per il potenziamento infrastrutturale e logistico dei Centri per l’impiego, che permetteranno l’acquisto di nuove strumentazioni come stampanti e computer”. Ad annunciarlo è il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Antonio Trevisi.

“Le buone notizie non finiscono qui – aggiunge il pentastellato – a fine ottobre verranno consegnati nuovi tablet, in modo da permettere ai navigator di avere a disposizione strumentazioni all’avanguardia. Stiamo realizzando la riforma del mondo del lavoro ed è fondamentale rilanciare i centri per l’impiego. Adesso, mi auguro che la Regione possa al più presto trasferire queste risorse all’Arpal. L’obiettivo è far sì che possano essere connesse velocemente domanda e l’offerta di lavoro e valorizzare le competenze di chi opera nei CPI. Personale altamente qualificato, purtroppo per troppo tempo è stato lasciato abbandonato a se stesso. Insieme ai parlamentari Iunio Valerio Romano, Dino Mininno e Leonardo Donno continueremo a le visite ai Centri per l’Impiego iniziate nelle scorse settimane per incontrare i dipendenti e i navigator e confrontarci con loro, in modo da accoglierne le segnalazioni e risolvere le criticità che ci segnalano”.