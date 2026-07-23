Luigi De Magistris incontra il Presidente Fabio Tarantino a Lequile per parlare della Costituzione

Lequile – 24 luglio 2026 – Luigi de Magistris incontra Fabio Tarantino

Alle ore 20, in Largo San Vito, sarà protagonista Luigi de Magistris con il volume “Attuare la Costituzione. Oltre agli ostacoli e agli abusi di potere” (Paper First). A dialogare con l’autore sarà Fabio Tarantino, presidente della Provincia di Lecce, in un confronto dedicato alla Costituzione, alla tutela della democrazia e al rapporto tra cittadini e istituzioni.