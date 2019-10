BARI – L’urlo di battaglia Michele Emiliano lo lancia dalla piazza principale della città vecchia, dove una nutrita folla si è raccolta per far vedere che la sinistra unita fa paura. Quella di oggi è una semplice dimostrazione del governatore uscente: una sfida per accelerare sulle primarie. Il messaggio è chiaro: non si gioca più. A fianco al governatore uscente della Puglia, che ha ufficializzato la sua candidatura, sul palco di Largo Albicocca, i primi cittadini dei capoluoghi, incluso il leccese Carlo Salvemini (tranne Foggia che è governata dal centrodestra). Domani si riunisce la coalizione per stabilire le regole delle consultazioni di base e il problema resta sempre l’ostracismo di Dario Stefano, l’ex sfidante perdente di cinque anni fa. Il 12 gennaio si faranno le primarie con Elena Gentile. Fabio Amati difficilmente si candiderà, perché avrebbe voluto una candidatura unitaria degli anti-Emiliano. Invece in campo c’è il professore Palmisano e Stefano non si capisce se potrebbe partecipare o meno. Il senatore leccese non si fida delle consultazioni di base organizzate da Lacarra e spera in un accordo con M5S che sparigli le carte e metta fuori gioco Emiliano. Il sindaco di Bari, Antonio De Caro, invita tutti a restare uniti: è l’appello di un ex renziano che non ha mai voltato le spalle a Michele Emiliano. “Se restiamo uniti non ce n’è per nessuno!”. È la frase del sindaco barese sottoscritta anche dal governatore uscente. Si fa appello alla famiglia della sinistra, al dialogo: il segretario Marco Lacarra insiste sui 15 anni “virtuosi del centrosinistra” e sulla necessità di frenare la destra reazionaria.

In effetti la partita pugliese avrà un grande peso anche in chiave nazionale: è una roccaforte della sinistra da 15 anni che se dovesse cadere avrebbe ripercussioni persino sul governo. Tutti presenti per supportare il bis di Michele Emiliano, anche i fedelissimi salentini. Sul palco i nuovi alleati di Puglia Popolare di Massimo Cassano, quelli che fanno storcere il naso ai puristi di sinistra. C’è una delegazione salentina: Luigi Mazzei e altri militanti. Tutti pronti a una battaglia contro un centrodestra che prova a stare unito, mentre Stefano resta un’incognita, una “scheggia impazzita da neutralizzare con le primarie”.