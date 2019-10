LECCE – Gli “integralisti” del Popolo della famiglia dichiarano guerra a Marco Cappato. “Governo Giallorosso sei avvertito: non passerà l’eutanasia! Noi del Popolo della Famiglia pronti alla battaglia” -tuonano. La sentenza della Corte Costituzionale ha cambiato le cose assolvendo Marco Cappato, il politico e attivista dell’associazione Luca Coscioni accusato – in base all’articolo 580 del codice penale – di avere aiutato a suicidarsi Fabiano Antoniani, più noto come dj Fabo.

Dal 3 al 6 Ottobre Cappato sarà a Bari. Nell’occasione, il 5 Ottobre alle ore 9:30 presso la Facoltà di Giurisprudenza di Bari, in Piazza Cesare Battisti, “gli attivisti reazionari” organizzeranno una manifestazione portando in piazza i disabili, “cioè gli inguaribili ma non incurabili”. Questo ha dichiarato il Dirigente Nazionale – Referente Puglia Sud e Responsabile PdF Lecce – Maria Luisa De Carlo, dopo la conclusione dell’Assemblea Nazionale del Popolo della Famiglia che si è svolta a Pomezia lo scorso fine settimana e alla quale ha partecipato una folta delegazione della Regione Puglia tra cui la Dirigente Nazionale Cristina De Pascalis.

“Rafforzare il territorio, essere presenti nelle città, negli ospedali, nelle scuole, nei posti di lavoro è la priorità del Popolo della Famiglia in vista del Congresso Nazionale previsto a Marzo 2020” – ha concluso Maria Luisa De Carlo.