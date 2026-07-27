Auto in fiamme a Sannicola: distrutta una BMW

Un incendio si è sviluppato nelle prime ore della mattinata a Sannicola, all’intersezione tra via Alba e via Aradeo. Attorno alle ore 04:00, le fiamme hanno avvolto una BMW X1 in sosta sulla sede stradale.
L’evento ha provocato ingenti danni al veicolo e il calore generato dalla combustione ha coinvolto per irraggiamento un vicino palo della rete di telecomunicazioni. Sul posto è celermente intervenuta una squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Gallipoli, che ha domato il rogo impedendo l’ulteriore propagazione del fuoco verso altre strutture o beni adiacenti, mettendo poi in sicurezza l’intera area interessata.
Per gli accertamenti e i rilievi di rito sono giunti i Carabinieri. Le cause del rogo restano attualmente in corso di accertamento.
- Archivio NotizieL’hub dell’intermodalità al Foro Boario, un mostro edilizio per alcuni, una svolta positiva per altri: la maggioranza accelera
- PoliticaDecaro chiama il Sindaco Fasano: "La regione interverrà per ristorare i danni"
- CronacaControlli antidroga a Casarano: 23enne sorpreso con cocaina e contanti sotto il sedile
- CronacaFiamme nella notte a Baia Verde: rogo nei pressi di Viale delle Dune, innesco forse causato da fuochi d’artificio
- CronacaIncendio a Rivabella, gara di solidarietà per ricostruire il lido bruciato
- AttualitàL’estate di ieri: il lavoro nei campi tra tabacco e grano