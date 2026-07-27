Auto in fiamme a Sannicola: distrutta una BMW

Un incendio si è sviluppato nelle prime ore della mattinata a Sannicola, all’intersezione tra via Alba e via Aradeo. Attorno alle ore 04:00, le fiamme hanno avvolto una BMW X1 in sosta sulla sede stradale.

L’evento ha provocato ingenti danni al veicolo e il calore generato dalla combustione ha coinvolto per irraggiamento un vicino palo della rete di telecomunicazioni. Sul posto è celermente intervenuta una squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Gallipoli, che ha domato il rogo impedendo l’ulteriore propagazione del fuoco verso altre strutture o beni adiacenti, mettendo poi in sicurezza l’intera area interessata.

Per gli accertamenti e i rilievi di rito sono giunti i Carabinieri. Le cause del rogo restano attualmente in corso di accertamento.