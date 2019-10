“Insieme si può” è il progetto solidale che propone lo sport gratuito per i disabili, finanziato dalla Regione Puglia e promosso dalla Polisportiva Grecìa Salentina in collaborazione con il comune di Martignano, la cooperativa sociale Don Bosco, l’ associazione bocciofila martanese greganica Don Bosco, la New Let’s Dance, l’unione dei comuni della Grecìa Salentina e l’ambito territoriale di Martano. La cittadella dello sport “Attilio Adamo” di Martignano ospiterà i partecipanti. Tutti coloro che vorranno aderire all’iniziativa potranno rivolgersi all’ufficio servizi sociali dei comuni di Martignano, Calimera, Sternatia, Zollino, Soleto, Melpignano, Carpignano, Martano, Corigliano d’Otranto, Castrignano dei Greci.