Improvvisi malori in mare e due bagnanti perdono la vita lungo le coste salentine

Salento – Improvvisi malori in acqua, forse determinati anche dal gran caldo, e tra ieri e oggi due bagnanti hanno perso la vita lungo le coste del Salento.

Stamattina, sul litorale ionico di Torre Lapillo è deceduto un brindisino di 84 anni, originario di San Donaci. A tentare di soccorrere l’anziano gli operatori del 118 e i militari della Capitaneria di Porto di Gallipoli. Ma ogni tentativo di rianimare l’84enne è purtroppo risultato inutile.

Ieri, invece, in località Padula Bianca, nel territorio comunale di Gallipoli, quindi sempre sullo Ionio, a sentirsi male e a perdere la vita è stato un 54enne di Lecce. Anche in questo caso, vani sono stati i tentativi di rianimazione da parte del personale medico giunto sul posto.