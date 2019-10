SPECCHIA – La meglio gioventù Europea si incontra a Specchia dal 20 al 28 ottobre 2019 per per costruire un’Europa più giusta. Un progetto Erasmus+ e oltre 40 giovani da Italia, Grecia, Spagna, Bulgaria e Polonia, per costruire una campagna social contro l’odio online e il razzismo.

SEYF – South Europe Youth Forum, è un network di organizzazioni giovanili attivo in Puglia e nel Mediterraneo nella mobilità giovanile, seminari, scambi giovanili, corsi di formazione, volontariato, campagne di comunicazione e informazione sull’educazione, la progettazione partecipata, le opportunità per i giovani e i diritti umani, civili e sociali.

La mission di SEYF è di stimolare la lo sviluppo sociale e territoriale con il coinvolgimento e il protagonismo giovanile e delle comunità locali, soprattutto nel Mediterraneo, per costruire un’Europa più umana.

Il progetto "Resistance" è supportato dall'Agenzia Nazionale per i Giovani nell'ambito del programma Europeo Erasmus Plus e con il prestigioso patrocinio del Comune di Specchia.

Resistance si svolgerà, già premiato come uno dei borghi più belli d'Italia.

Il progetto è il primo di due scambi internazionali di giovani dedicati a promuovere una Europa più giusta formando i suoi giovani cittadini ad essere più consapevoli dei valori dell'intercultura. Durante il progetto, i giovani partecipanti saranno protagonisti della creazione di una campagna social, a vantaggio di una società più consapevole e informata.

Il tutto avverrà per mezzo di metodologie partecipative, non formali ed esperienziali, mettendo al centro dell’iniziativa gli stessi partecipanti, con i loro talenti, le loro aspirazioni e le loro capacità.

Giovani specchiesi prenderanno parte alle iniziative, insieme ai loro coetanei, vivendo un periodo di scambio sociale e culturale che porterà valore aggiunto alla loro comunità.

sottolineano gli organizzatori di SEYF – South Europe Youth Forum

L'Amministrazione Comunale del Comune di Specchia sottolinea che

Maggiori informazioni:

http://www.seyf.eu/news/224-la-meglio-gioventu-europea-si-incontra-a-specchia

