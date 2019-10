AL NORD

Molte nubi sulle regioni occidentali ma difficilmente associate a fenomeni di rilievo, maggiore variabilità su Triveneto e Romagna con schiarite più frequenti durante il giorno.

AL CENTRO

Nuvolosità innocua in transito su tutte le regioni per gran parte della giornata ma con assenza di precipitazioni significative. Maggiori schiarite su Lazio e bassa Toscana nel pomeriggio e in serata.

AL SUD E SULLE ISOLE

Bel tempo e sole prevalente su tutti i settori con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi. In serata nubi in aumento su Sicilia nord occidentale e Sardegna.

Temperature stazionarie e lievemente al di sopra della media stagionale.