AL NORD

Perturbazione in transito al Nord con maltempo a partire già dal mattino sui settori occidentali. Acquazzoni e temporali raggiungeranno anche il Nord Est dal pomeriggio, con il tempo che inizierà a migliorare dal Piemonte in serata. Non si escludono locali nubifragi.

AL CENTRO

Tempo instabile al Centro Italia, con piogge e acquazzoni soprattutto sul versante tirrenico ad iniziare dalla Toscana. Possibili temporali al pomeriggio e in serata, mentre tra Marche e Abruzzo il tempo rimarrà più asciutto con nubi sparse e schiarite.

AL SUD

Giornata all’insegna della generale stabilità sulle regioni meridionali, con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi. Possibili temporali solo in Sardegna nelle ore diurne e poi locali acquazzoni in serata sulla Campania e sulla Sicilia.

Temperature stabili o in leggero calo sia nei valori minimi che in quelli massimi.