Puglia

Nuvolosità diffusa al mattino su gran parte del territorio, generalmente più soleggiato solo sul Gargano; locali temporali al pomeriggio sul Salento, asciutto altrove con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi. In serata il tempo sarà stabile su tutti i settori con ampie schiarite alternate a qualche nube sparsa specie sulle zone meridionali.

Cieli irregolarmente nuvolosi sulle regioni settentrionali nelle ore diurne ma con tempo asciutto, salvo qualche pioviggine in Liguria. Nuvolosità in aumento dalla serata con addensamenti anche compatti su tutte le zone, locali piogge ancora in Liguria.

Tempo stabile al Centro sia sul versante tirrenico che su quello adriatico, con sole prevalente al mattino e al pomeriggio salvo qualche addensamento sugli Appennini. In serata e in nottata ancora tempo asciutto con locali nubi solo in Toscana.

Condizioni di generale stabilità al Sud Italia salvo qualche acquazzone al pomeriggio specie sul Salento. Nubi in transito altrove con addensamenti anche compatti alternati ad ampie schiarite sia nelle ore diurne che in quelle serali.

