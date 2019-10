Puglia

Tempo generalmente asciutto nel corso della giornata con nubi compatte al mattino su tutto il territorio; nuvolosità generalmente più diradate al pomeriggio e poi anche in serata sempre senza fenomeni di rilievo.

Piogge assenti al mattino al Nord Italia ma con cieli irregolarmente nuvolosi o nuvolosi su tutte le regioni. Al pomeriggio le condizioni meteo saranno stabili e più soleggiate sia in pianura che in montagna o lungo le coste, stessa cosa anche in serata e in nottata.

Residue piogge ancora probabili al primo mattino al Centro Italia, fenomeno in totale esaurimento poi al pomeriggio ma con cieli irregolarmente nuvolosi o nuvolosi. Maggiori schiarite invece in serata o in nottata con precipitazioni assenti ovunque.

Maltempo al Sud Italia eccetto sulle regioni adriatiche. Piogge o temporali fin dal primo mattino in Sardegna, Sicilia, Calabria, Campania e Basilicata. Fenomeni molto probabili anche al pomeriggio mentre in serata avremo un miglioramento ma solo in Campania.

Temperature minime in calo al nord e in aumento al sud, viceversa per i valori massimi.

www.centrometeoitaliano.it