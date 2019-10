COLLEPASSO (Lecce) – Sabato 19 ottobre, alle ore 18.30, l’Amministrazione comunale di Collepasso in collaborazione con ANCI Puglia e il Consiglio Regionale della Puglia organizza il convegno “Moro: Martire laico”, all’interno di un percorso lungo i comuni, le biblioteche e le associazioni della Regione Puglia volto a mantenere viva la memoria e diffondere il pensiero del pugliese Aldo Moro: Costituente dal 1946 al 1948, Deputato dal 1948 al 1978, Ministro della Giustizia, della Pubblica Istruzione, degli Esteri e Presidente del Consiglio, vittima del terrorismo.

Il progetto ‘Moro: Martire laico’ ha l’obiettivo di far conoscere ai cittadini pugliesi il pensiero ed il ruolo di Aldo Moro nella Costituente degli anni 1946-1948, dove Moro si confronta anche con i pugliesi Giuseppe Di Vittorio (PCI), sindacalista CGIL di Cerignola (Foggia), Ruggero Grieco (PCI), sindacalista foggiano, Giuseppe Grassi (PLI), professore universitario di Martano (Lecce), Giuseppe Codacci Pisanelli (DC), Rettore dell’Università di Lecce sui grandi temi che diventano la base della Costituzione repubblicana, approvata il 22 dicembre 1947 ed entrata in vigore il 1° gennaio 1948.

Il progetto ha come finalità la riattualizzazione del pensiero di Aldo Moro e racconta l’intera vicenda umana, professionale, politica e drammatica dello statista pugliese sin dal 3 novembre 1941, quando Moro tiene la prima lezione universitaria a Bari, fino ai risultati della Commissione d’inchiesta Moro-2, che tracciano un quadro più chiaro dell’intera storia d’Italia. Dopo i i saluti istituzionali del Sindaco di Collepasso Dott. Paolo MENOZZI, condurrà l’incontro l’onorevole Gero Grassi, già proponente della legge istitutiva della Commissione Moro-2 e componente della stessa Commissione d’inchiesta per gli anni 2014-2018.“Il pensiero di Aldo Moro – è di straordinaria attualità, le sue idee, i valori, il suo modo di impostare l’azione politica sono di grande insegnamento. In questo momento storico possono aiutarci a ricostruire politiche aggregative per il bene del paese.”