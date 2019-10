BARI – Ernesto Abaterusso riabbraccia Pino Romano in un’unica lista per le regionali. Una lista forte che nasce dall’unione di Senso Civico di Alfonso Pisicchio e Articolo 1. Così lo sbarramento del 4 per cento è agevolmente superabile. Ci sono anche Leo Caroli, per il territorio di Brindisi, e Sergio Clemente, per Foggia. “Senso Civico per la Puglia continua il suo percorso di ascolto e di confronto, con diverse forze politiche, in viste delle Regionali 2020 – annuncia il comunicato ufficiale – Una delegazione (composta da i consiglieri regionali Alfonso Pisicchio, Pino Romano, Giuseppe Turco e Sabino Zinni) dell’associazione politica ha incontrato nelle scorse ore alcuni esponenti di Articolo Uno (i consiglieri regionali Ernesto Abaterusso e Cosimo Borraccino e l’avvocato Vito Antonacci) per un proficuo confronto, dal quale è emersa una sostanziale convergenza sulle linee guida di un programma da presentare insieme a breve, dopo un passaggio interno nelle singole formazioni politiche.

Tra i temi più centrali l’ottimizzazione del modello sanitario per una piena affermazione del diritto alla salute; la tutela dell’ambiente e delle nostre risorse naturali; le politiche per il lavoro, risorsa e dignità primaria al tempo stesso, che va promosso attraverso gli incentivi allo sviluppo e alla produttività, stimolando l’impresa, specie giovanile e femminile. Altrettanto importanti la crisi del comparto agricolo, che richiede risposte immediate e concrete, e il tema dei trasporti che va affrontato realizzando una solida rete di infrastrutture e un sistema di trasporto locale efficiente”.