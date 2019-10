ROMA – Insieme si nomi politici per la corsa alla Presidenza della Regione Puglia la Lega pensa al giornalista RAI, Francesco Giorgino. Se la coalizione scarta Altieri, si può puntare sul viso conosciuto, sul giornalista intellettuale. Su questo nome ci potrebbe essere anche la convergenza di Forza Italia, che a Roma ha presentato il capogruppo Marmo nella rosa di nomi per la corsa pugliese. È chiaro che la decisione la prenderanno i tre leader (Berlusconi, Meloni e Salvini), ma il problema è sempre lo stesso: a chi spetta il candidato presidente, visto che il partito Fratelli d’Italia insiste sul suo diritto ad avere la Puglia e su Raffaele Fitto? Francesco Giorgino potrebbe mettere d’accordo tutti, ma accetterà o dirà no, come ha fatto Nicola Porro, che ha preferito tutelare la sua carriera di scrittore e conduttore rampante vicino al centrodestra?

Giorgino è un giornalista caporedattore centrale del Tg1, conduttore delle 20 su Rai 1 e docente universitario (professore a contratto, studioso di tematiche sociali e saggista). Quanto gli conviene candidarsi? La verità è che trovare un nome che unisca tutti e convincerlo a scendere in campo non è facile. Adesso leghisti pugliesi e forzisti vogliono fare di tutto per scongiurare la discesa in campo di Raffaele Fitto. Le domande sono ancora tante: l’unica certezza, per ora, è che si deciderà tutto a Roma.