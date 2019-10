TRICASE (Lecce) – Si terrà domani 12 ottobre a Tricase, al liceo «Comi», la quinta «Giornata sulla sicurezza stradale». L’iniziativa è promossa dalla Federazione regionale dei Carrozzieri aderenti a Confartigianato Imprese Puglia e dalla Pia Fondazione di Culto e Religione Azienda Ospedaliera Cardinale Giovanni Panico, che ospita, quale sede decentrata dell’Università degli Studi di Bari, il corso di laurea in Infermieristica.

La giornata di sensibilizzazione, dedicata ai più giovani, si aprirà alle 9, con la simulazione di un intervento operativo sulla scena di un sinistro stradale. Seguiranno gli interventi di esponenti qualificati del Compartimento Puglia della Polizia Stradale, del 118, dell’Azienda Ospedaliera Panico, della Motorizzazione civile e delle associazioni di volontariato che operano nel campo dell’emergenza sanitaria.

«Nel 2018 abbiamo assistito ad una ulteriore riduzione sia dell’incidentalità stradale che della mortalità da incidente», commenta il presidente regionale dei Carrozzieri di Confartigianato, Antonio Mariano.

«Si tratta di un risultato dovuto ad una legislazione più severa – si pensi alla patente a punti, all’introduzione del reato di omicidio stradale e ai controlli a distanza sulla velocità – ma anche frutto dell’enorme salto tecnologico compiuto nel campo dell’automotive. Mi riferisco non soltanto alla progettazione dei veicoli ma anche all’introduzione di sistemi avanzati di assistenza alla guida (i c.d. “ADAS”).

Nonostante queste migliorie – continua Mariano – la componente umana rimane prevalente. L’utilizzo degli smartphone, la guida in stato di alterazione psicofisica ed altri comportamenti non rispettosi delle regole sono ancora oggi causa di tanti, troppi incidenti che non di rado coinvolgono i nostri ragazzi e le nostre ragazze».

«Come autoriparatori siamo impegnati a garantire che i mezzi dei nostri clienti siano sempre in perfetta sicurezza – conclude Michele Spano, vicepresidente dei carrozzieri di Confartigianato Puglia. Come Federazione di categoria delle aziende dell’autoriparazione pugliesi, non possiamo astenerci dal contribuire in maniera fattiva a sensibilizzare le giovani generazioni rispetto ai pericoli della strada».