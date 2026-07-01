Salento Shakespeare Festival: dal 2 al 5 luglio a Tricase, Salve e Andrano il teatro del genio inglese

SALENTO – Al via domani 2 luglio dalle 18.00, presso le Scuderie di Palazzo dei Principi Gallone a Tricase la prima edizione del Salento Shakespeare Festival che si svolgerà dal 2 al 5 luglio tra Tricase, Salve e Andrano, in collaborazione con l’amministrazione comunale e la Proloco di Tricase, l’amministrazione comunale di Salve e la Cooperativa Raggio di Sole, gestore del Castello Di Andrano.

Il Salento Shakespeare Festival è il festival del teatro shakespeariano legato al circuito nazionale dell’Italian Shakespeare Festival e al circuito europeo dell’European Shakespeare Fest ed è aperto a tutti gli artisti che affrontano, nel proprio campo (teatro, musica, danza, pittura, etc.) le tematiche legate alle opere del geniale drammaturgo inglese.

Dopo la cerimonia di apertura, anteprima del Festival con lo spettacolo I Tarocchi di Shakespeare, di e con Chiara Serena Brunetta. A seguire, I Tre Finali più belli delle tragedie shakespeariane”, di e con Luciano Bottaro.

La seconda serata si terrà il 3 luglio al Castello di Andrano. Ad aprire la serata, alle 19.30 Talk Voci Da Stratford a cura del Circolo degli Ignoranti e con la partecipazione di ospiti nazionali ed internazionali. Subito dopo, assisteremo alla prima parte del Contest Under 21, nel quale i giovani attori si sfideranno con i monologhi più belli tratti dalle opere shakespeariane. A chiusura, la compagnia teatrale. Il teatro delle Ombre porterà in scena lo spettacolo Epilogue, un viaggio tra tra le ombre e la luce delle opere di W. Shakespeare, scritto da Elena Ludovica Cappello e Mariagrazia De Trane e interpretato da Mariagrazia De Trane, Ivan Paglia e Elena Ludovica Cappello.

Il 4 luglio il Festival si sposta all’Anfiteatro di Salve, con alle 20.00 la seconda parte del Contest Under 21. A seguire, andrà in scena lo spettacolo “Stasera va in scena Re Lear”, che si è aggiudicato la menzione di Miglior Adattamento all’ultimo Italian Shakespeare Festival di Roma. Lo spettacolo è scritto diretto e interpretato da Salvatore Cezza e Antonio Sparascio.

Il 5 luglio, le Scuderie di Palazzo dei Principi Gallone di Tricase, ospiteranno la serata conclusiva del Festival. Alle 20.30 la compagnia teatrale La Calandra Teatro porterà in scena Otello, con la regia di Giuseppe Miggiano. Al termine, la Cerimonia di premiazione del Miglior Monologo Under 21 e la chiusura della Prima Edizione del Salento Shakespeare Festival.

Durante tutte le giornate del Festival, sarà possibile partecipare al Workshop La Materia di cui sono fatti i sogni con Luciano Bottaro, attore e regista, direttore artistico dell’Italian Shakespeare Festival.