SQUINZANO – (LECCE) In occasione della Giornata Nazionale degli Alberi, la città di Squinzano vivrà l’esperienza dell’iniziativa “Alberi per il Futuro 2019”, con un duplice obiettivo: mettere in atto la buona pratica della forestazione urbana e sperimentare il suo essere comunità coesa e promotrice di esempi di sostenibilità. L’appuntamento è per venerdì 29 novembre, dalle ore 9:00, nel rione Madonna di Fatima.

I veri protagonisti dell’iniziativa, resa possibile grazie all’impegno delle maggiori istituzioni di Squinzano, del mondo associazionistico e del terzo settore, saranno i bambini della Scuola dell’Infanzia ‘Rodari’, i quali si cimenteranno nella piantumazione di ben 100 essenze arboree, gentilmente donate dall’Arif Lecce (Agenzia Regionale Attività Irrigue e Forestali).

Il comitato organizzativo è composto dal Comune di Squinzano, dall’Istituto Comprensivo di Squinzano, dal Meetup Squinzano a 5 Stelle, dal Centro Athena – Associazione di Promozione Sociale, dalla Proloco Squinzano, dall’associazione Squinzano Bene In Comune, dal comitato Terenzano Comune Unico, dalla Proloco Casalabate, dal Servizio Civile Universale e dall’associazione Il Sogno di Geppetto, che insieme hanno dato vita a questa bellissima manifestazione, arrivata a livello nazionale alla sua quinta edizione.

Un ringraziamento particolare va ai numerosi volontari e donatori che si sono attivamente prodigati per dare un contributo tangibile all’intera comunità, fungendo da esempio per le giovani generazioni. La manifestazione “Alberi per il Futuro 2019 Squinzano” è gratuita e aperta a tutti, perché solo con l’aiuto di tutti possiamo arrivare a compiere un reale cambiamento.