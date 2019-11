LECCE – Domani, giovedì 21 novembre, 40 studenti dell’IISS “E. Fermi” di Lecce, saranno ospiti del Dhitech, Distretto Tecnologico presente all’interno del polo Universitario Ecotekne. Per gli studenti, frequentanti l’indirizzo informatico, sarà l’opportunità di conoscere da vicino le attività ed i progetti tecnologici sviluppati dalle aziende, alcune di livello internazionale, operanti all’interno del Dhitech.

L’appuntamento con la scienza e le tecnologie rientra nel Progetto “Giornate di Promozione della Cultura Scientifica” della Provincia di Lecce, giunto alla sua 4^ edizione, dedicato agli studenti salentini di scuola superiore, promosso dal Servizio Edilizia, Programmazione Rete Scolastica e Patrimonio provinciale, diretto da Dario Corsini e realizzato da Gianni Podo.

Il Distretto Tecnologico High Tech è una società consortile a cui partecipano Università, Enti Pubblici di ricerca ed imprese operanti nel territorio regionale. La missione del Distretto è quella di favorire l’innovazione nel sistema sociale economico e produttivo regionale, nell’ambito delle politiche regionali, nazionali e comunitarie, attraverso attività congiunte tra istituzioni pubbliche di ricerca ed imprese private, favorendo il trasferimento tecnologico e la nascita di nuova impresa ad alto contenuto di tecnologie. Le competenze sono nelle aree: Nanotecnologie Molecolari per l’Ambiente e la Salute; Ingegneria Tissutale per la Medicina Rigenerativa; ICT per l’Innovazione nel Disegno di Prodotti e Servizi ad alto contenuto di conoscenza e sostenibili. Le attività riguardano: gestione e realizzazione di complessi Progetti di Ricerca, Innovazione e Formazione; gestione e la promozione dell’Edificio Tecnologico, dotato di infrastrutture tecnologiche all’avanguardia; consulenza a imprese, Enti, Centri di Ricerca e Università nella progettazione, presentazione, gestione e rendicontazione di progetti finanziati da Programmi comunitari, nazionali, regionali. Gli studenti potranno conoscere: Progettazione e realizzazione di una LAN; Indirizzamenti IP e subnetting; laboratorio con dispositivi CISCO.

Ecco il profilo delle aziende che dalle ore 9 alle ore 12.30 accoglieranno gli studenti e la tipologia di esperienza in cui i ragazzi saranno impegnati.

EXPRIVIA/INTEL SPA. società per azioni italiana che si occupa di progettazione e sviluppo di tecnologie software innovative e di prestazione di servizi IT per il mercato bancario, medicale, industriale, telecomunicazioni e Pubblica Amministrazione.

ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA, società per azioni costituita nel 1980 nel settore del software e servizi IT, specializzata nella digital transformation, in particolare per i settori finanza, pubblica amministrazione, utilities, industria. E’ leader nella progettazione, sviluppo, servizi in outsourcing e consulenza IT; ne fanno parte 10.500 dipendenti in 50 sedi in Italia, Europa e Sud America. Gli studenti potranno partecipare ai laboratori: Interazione con ambienti urbani tridimensionali; Intelligenza artificiale per le Smart City; Composizione di oggetti nell’Internet of Everything.

EKA SRL, spin-off dell’Università del Salento, nata nel 2010 per fornire consulenza su metodologie e strumenti di Product Lifecycle Management, Business Process Management e Document & Content Management e di supportare le aziende nella gestione e tracciamento dei processi di business, di sviluppo prodotto e documentali. Il laboratorio dei ragazzi si focalizzerà su Progettazione di una Web Application per applicazioni IOT; Database non relazionali; User Experience & Dashboarding.

APPHIA SRL, società di ingegneria italiana specializzata in ricerca e sviluppo di soluzioni innovative applicabili ai settori aerospazio, navale, automotive e della difesa. L’attività si focalizza sulle aree: Sistemi di controllo e automazione; Innovative Manufacturing; Analisi ingegneristiche; Analisi di Business. Gli studenti potranno conoscere gli aspetti annessi all’utilizzo della sensoristica finalizzata al supporto delle decisioni approfondendo i possibili e svariati campi di applicazione (navale, civile, energetico, agricoltura di precisione) e le potenzialità annesse all’utilizzo di nuove tecnologie in sistemi complessi.

ZeroDD, software house fondata a Lecce nel 2006, da giovani professionisti del settore ICT, che offre soluzioni web e mobile ad alto tasso di innovazione. Le aree di specializzazione riguardano: Smart Communities; azioni innovative di sviluppo territoriale, attraverso la progettazione e l’implementazione di soluzioni ICT e strategie di engagement per la creazione di comunità intelligenti; Data&Information Intelligence; analisi di grandi quantità di dati e informazioni per coadiuvare i processi decisionali; Process Engineering. Gli studenti potranno partecipare a un laboratorio su neuromarketing e vedere i progetti su social network analysis, app per le smart city, industria 4.0.