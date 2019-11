ROMA – L’incontro al Ministero con i dirigenti della Soprintendenza è stato interlocutorio e tecnico. Tradotto: ognuno è rimasto sulle sue posizioni. La soprintendente Piccarreta, nei giorni scorsi, ha fatto scrivere al Comune dall’Avvocatura dello Stato per intimare agli amministratori otrantini di smontare tutto entro 20 giorni. I pontili danneggerebbero il paesaggio d’inverno, ma non d’estate: una storia di burocrazia kafkiana in cui sembrano contare solo carte e principi generici lontani dal caso concreto. Un emendamento alla legge finanziaria del 2018 (lo stesso che permetteva agli stabilimenti balneari di non smontare entro il 31 dicembre 2019) è l’arma che il sindaco Pierpaolo Cariddi vuole utilizzare per prendere ancora tempo. “Quella legge ci consente di non smantellare fino a dicembre: ora c’è bisogno di una decisione politica. Stiamo chiamando in causa i ministri pugliesi. Smontare i pontili è un problema economico per la collettività e un danno al turismo. I costi di smontaggio sono altissimi e sarebbe troppo dispendioso e lungo il montaggio la prossima estate” – ha spiegato il primo cittadino.

Presente anche l’assessore Loredana Capone, che sta lavorando a una soluzione politica: nonostante la Regione Puglia voglia assecondare le aspirazioni del Comune otrantino, funzionari e burocrati sembrano prevalere, con un assunto che è poco commestibile a chi vuole puntare su maggiori servizi per Otranto (il sindaco si era impegnato persino ad abbassare i pontili). La telenovela continua. Siamo in Italia, paese di burocrazia al comando, dove vincono le politiche dei “no” e le lungaggini.