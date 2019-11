CAMPI SALENTINA (Lecce) – L’Associazione ChiaraMente di Campi Salentina, nell’ambito dei suoi progetti volti alla sensibilizzazione e alla crescita collettiva, continua, fin dal 2016, ad affrontare il tema delicato e importante del contrasto alla violenza sulle donne. Non importano le modalità con cui venga esercitata, ma tutti gli atti tesi a ledere emotivamente e fisicamente la donna, e più in genere l’essere umano, richiedono una ferma condanna da parte dei singoli e da parte delle istituzioni.

È in quest’ottica – si legge nel comunicato – che l’associazione salentina decide quest’anno di svolgere un progetto dal titolo “La Violenza sulle Donne e il Femminicidio – Emozioni e Riflessioni”, che si dividerà in tre momenti che si svolgeranno presso il comune di Campi Salentina culminando in un convegno finale.

Di seguito le tre giornate:

– 23 novembre: ore 17 in Largo Croce, installazione fissa di una CASSETTA POSTALE a servizio della comunità che potrà essere usata per richiedere aiuto all’associazione; chiunque potrà inserire la propria richiesta scritta e l’associazione cercherà le soluzioni migliori per DARE AIUTO CONCRETO ovviamente rispettando l’anonimato di chi vorrà rivolgersi direttamente all’associazione; alle richieste anonime risponderemo attraverso la nostra pagina facebook presente all’indirizzo https://www.facebook.com/chiaramente2016/

– 24 novembre: ore 11 in piazza Libertà, dimostrazione di autodifesa personale con tecnica KRAV MAGA e raccolta adesioni per lo svolgimento di un corso base low cost di difesa personale per donne dai 14 anni in su; in caso di pioggia la dimostrazione si farà all’interno della Sala Don Pietro Serio.

– 25 novembre: ore 17 convegno presso l’Aula Consiliare “Falcone e Borsellino”. Il convegno si aprirà con i saluti del Sindaco di Campi Salentina Alfredo FINA, della Senatrice Daniela Donno vicepresidente della IV Commissione Permanente Difesa in Senato, del Gen. B. Giorgio RAINO’ Comandante Militare Esercito Puglia e dell’ufficio di Presidenza dell’Associazione ChiaraMente nelle persone di Lucia TAURINO Presidente, e Pompilio ALA Vicepresidente.

Relatori del convegno saranno anche: l’Onorevole Adriana POLI BORTONE, il Cap. Alan TRUCCHI, Capitano dei Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Campi Salentina, la Dottoressa Sara MAZZEO, Consigliera Regionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali in Puglia, la Dottoressa Tiziana CONTE, Pedagogista e Vicepresidente ANPE Puglia e Basilicata, la Dottoressa Lucia IANNE, Psicologa e Psicoterapeuta, l’Avvocato Antonio PALUMBO, Penalista e familiarista del Foro di Lecce, il M° Domenico TADDEI, Istruttore professionista di KRAV MAGA e coordinatore del progetto Difesa Donna e la Dottoressa Tiziana MONTINARI, Imprenditrice ed attivista per la tutela dei diritti delle vittime.

Il convegno, che sarà moderato dall’Avvocato Serena ASSENZIO, sarà teso a coinvolgere tutte le fasce di età ad un’educazione alla NON VIOLENZA, tra l’alternarsi di informazioni strettamente professionali ed esperienze prettamente personali, affinché si guardi a quest’argomento da diverse angolature e gli si possa dare l’espressione più consona e vicina all’animo di ciascuno, non dimenticando di sottolineare l’importanza che il tessuto associativo territoriale ricopre quale principale attore nella cura e nella tutela delle vittime.

Ed è proprio per questo che ChiaraMente ha deciso di fare rete con Fikm per dare strumenti di autodifesa alle vittime, Associazione Metoxè e Stati Generali delle Donne per continuare a supportare il contrasto alla violenza.

L’evento gode del patrocinio morale di Camera dei Deputati, Esercito Italiano, Unione dei Comuni del Nord Salento e Comune di Campi Salentina per ciò che attiene la PA. Per quanto riguarda gli ordini professionali l’evento gode del patrocinio morale di Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Lecce, Ordine degli Psicologi in Puglia, Ordine degli Assistenti Sociali Puglia e Ordine degli Avvocati di Lecce.

Presso l’Ordine degli Assistenti Sociali è in fase di accreditamento; all’Ordine degli Avvocati di Lecce l’evento è accreditato e vale 1 (uno) credito formativo.