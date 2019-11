LECCE – Roberto Speranza lancia il suo appello all’unità del centrosinistra pugliese un giorno dopo la rottura ufficiale dei renziani per bocca della ministra Teresa Bellanova (cliccate sull’immagine per ascoltare l’intervista al ministro), che ieri ha annunciato ufficialmente da Lecce il niet di Italia Viva a Michele Emiliano. “Se rompiamo qui in Puglia il fronte del centrosinistra facciamo un regalo alla destra e a Salvini – spiega il ministro della Salute – Dobbiamo sostenere il vincitore delle primarie, soprattutto se dovesse essere riconfermato Michele Emiliano. Con Leu ci siamo divisi dal Pd, ma non abbiamo rotto il fronte del centrosinistra e ora siamo al governo”. “Vogliono solo far perdere Emiliano – commenta Ernesto Abaterusso – Bellanova e compagni stanno cercando un candidato per far perdere punti al centrosinistra: una lotta piena di rancore che sarà solo un favore alla destra”. Secondo il ministro della Salute si può ancora lavorare bene con il Movimento 5 Stelle, nonostante i renziani tengano tutti sotto scacco:”Pentastellati e centrosinistra possono lavorare insieme e fare ancora molto. Stiamo facendo bene nel campo sanitario.

Io credo che i valori di centrosinistra vadano preservati. Basta leggere l’ultima manovra: 2 miliardi in più sul fondo sanitario, 2 miliardi in più sull’edilizia sanitaria, abolizione dei super ticket, soldi per acquistare macchinari diagnostici per i medici di base. Credo che l’investimento sul comparto salute non sia stato mai così significativo come in questa manovra di bilancio: vogliamo una salute che garantisca gli stessi standard anche ai meno abbienti”. Il ministro Speranza è positivo anche sull’Ilva: si può ancora salvare la più importante impresa dell’acciaio in Europa con un grande sforzi diplomatico. Dopo essersi concesso ai giornalisti, il ministro entra in sala conferenze: non sono rimasti nemmeno i posti in piedi. Abaterusso sembra in forma dopo un periodo di cure per problemi di salute contro cui lotta tenacemente, come è stato sempre abituato a fare. Decine di volti della sinistra in sala, ex dem, ex PCI, oggi che Renzi è andato via più disponibili a tornare a casa, dove il segretario Zingaretti li attende.

LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI ERNESTO ABATERUSSO

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, si è presentato all’Hilton Garden Inn per presentare il libro autobiografico del Consigliere regionale Ernesto Abaterusso: “Una sola passione. Storie di politica al sud”. Un concentrato lotte, storie e grandi personaggi.

“Ogni epoca ha i suoi protagonisti: oggi riponiamo molte speranze del popolo delle sardine e nei ragazzi come Greta, che lottano per un ambiente più pulito” – ha spiegato il ministro. In questo volume vi è “la storia autobiografica di un militante politico della sinistra nato e cresciuto nel profondo sud, nel sud estremo, direi: il Salento, la splendida parte meridionale della provincia di Lecce. C’è anche un racconto sociale, che prende le mosse da un mondo arcaico, economicamente arretrato, come poteva essere il Mezzogiorno del dopoguerra. Ci sono i cambiamenti dei modi di vivere, della cultura, della moda. L’evoluzione degli elettrodomestici, dei motorini, delle auto. Le trasformazioni dei rapporti personali e politici. Il contesto in cui muove i primi passi Abaterusso non è sfondo: diventa un protagonista della storia, in quanto motore della presa di coscienza che l’impegno collettivo, la politica e il partito con la P maiuscola possono cambiare la vita delle persone. La convinzione che riunirsi, confrontarsi, aprire una sezione rappresentino crescita e forza. E la fiducia nel cambiamento in positivo accompagna il racconto, sin da quando, giovanissimo, Ernesto comincia a fare politica in una realtà terribilmente ostile, nella quale i comunisti sono considerati il pericolo numero uno, da combattere ed estirpare”.