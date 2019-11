Puglia

Piogge diffuse nella mattinata sui settori settentrionali, stabile altrove; fenomeni in generale esaurimento nel pomeriggio ma con molte nubi in transito a tratti anche compatte. In serata il tempo sarà stabile con ampie schiarite su gran parte del territorio, salvo locali piogge sul Salento anche nella notte.

Molise

Tempo generalmente instabile nel corso delle ore diurne con piogge al mattino e acquazzoni diffusi nel pomeriggio. Fenomeni in esaurimento nelle ore serali ma con molte nubi sparse.

Basilicata

Deboli piogge sparse al mattino su gran parte del territorio, mentre i fenomeni tenderanno ad esaurirsi al pomeriggio. In serata il tempo sarà stabile con ampi spazi di sereno su tutti i settori e solo qualche nube in transito.

Perturbazione in arrivo al Nord, con i primi fenomeni attesi specie al pomeriggio al Nord Ovest. Maltempo intenso in serata e in nottata con possibili nubifragi soprattutto sulla Liguria e neve fin verso i 100-200 metri sul basso Piemonte. Tempo instabile sulle regioni centrali con locali piogge al mattino e al pomeriggio sia sul versante tirrenico che su quello adriatico. Peggiora dalla serata a partire dalla Toscana, con acquazzoni e temporali in estensione verso Umbria e Lazio nella notte.

Locali precipitazioni sono attese al Sud Italia nelle ore diurne, specialmente sui settori Peninsulari e sulla Sicilia. Maltempo in serata e in nottata sulla Sardegna con acquazzoni e temporali, cieli sereni o poco nuvolosi altrove.

Temperature in diminuzione nei valori minimi, massime invece in locale rialzo.

