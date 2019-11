AL NORD

Spiccato maltempo al Nord Italia con piogge anche di forte intensità e neve abbondante sulle Alpi. Al mattino i fenomeni più intensi li troveremo sulle regioni orientali, più deboli specie al pomeriggio su quelle occidentali. Attenuazione delle precipitazioni in serata. Neve oltre i 1000 metri sulle Alpi.

AL CENTRO

Giornata di intenso maltempo anche sulle regioni centrali italiane con piogge e temporali. Al mattino le precipitazioni si concentreranno soprattutto tra Toscana e Lazio mentre al pomeriggio verrà investita anche l’Umbria. Piogge più deboli su Marche e Abruzzo.

AL SUD

Tempo stabile sulle regioni meridionali eccetto in Sardegna con molte nubi e piogge associate. Al mattino ampie schiarite eccetto in Sardegna con piogge sparse e locali acquazzoni anche in Campania. Al pomeriggio e in serata situazione invariata con i fenomeni concentrati in Campania e Sardegna, asciutto altrove.

Temperature in aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi.

