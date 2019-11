Puglia

Ampie schiarite al mattino lungo la costa adriatica, qualche nube in più sulle zone interne ma con tempo asciutto. Nuvolosità in generale aumento al pomeriggio, ma sempre senza fenomeni di rilievo, con cieli irregolarmente nuvolosi poi anche in serata su gran parte del territorio.

Molise

Possibili piogge nel corso della giornata sui settori di confine con la Campania, tempo asciutto sulle restanti zone con ampi spazi di sereno al mattino e qualche nube in più, a tratti anche compatta, ad iniziare dal pomeriggio.

Basilicata

Tempo stabile con cieli generalmente poco nuvolosi al mattino su tutta la regione; nuvolosità in aumento al pomeriggio con addensamenti anche compatti ma innocui, cieli irregolarmente nuvolosi poi anche in serata. Maggiori schiarite dalla notte.

Tempo instabile sulle regioni settentrionali, con piogge e pioviggini sparse ma anche neve su Alpi e Appennini generalmente a quote medie. Fenomeni in intensificazione ad Ovest dalla serata con fiocchi in calo sull’arco alpino fino a 1200 metri.

Condizioni di generale instabilità al Centro Italia, con precipitazioni sparse soprattutto tra Toscana, Lazio e Umbria sia nelle ore diurne che in quelle serali. Più asciutto sul versante Adriatico ma con molte nubi a tratti anche compatte.

Cieli irregolarmente nuvolosi fin dal mattino al Sud, con addensamenti consistenti alternati a locali schiarite sia sulle zone Peninsulari che su quelle Insulari. Possibili fenomeni in giornata solo sulle Isole Maggiori e sulla Campania, stabile altrove.

Temperature stazionarie o in diminuzione sia nei valori minimi che in quelli massimi.

