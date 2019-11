“Ennesima tragedia della strada, ennesima tragedia su quella strada: la statale 275 divora l’ennesima vita. Quel tratto di strada è una ferita aperta nel cuore del Salento e ancora una volta, come Movimento Regione Salento, ci teniamo ad evidenziare che la messa in sicurezza e l’ammodernamento della strada statale 275 è un’infrastruttura che non può più attendere.

È una delle arterie più pericolose d’Italia in uno dei posti più belli d’Italia.

Questa odissea politica deve terminare.

La situazione trasporti già di per sé critica, da Bari a Santa Maria di Leuca, diventa ormai insostenibile.” Lo dichiara Annalisa Marino, Coordinatrice cittadina MRS e Consigliere comunale Castrignano del Capo.

“Superata Maglie si scende man mano di qualità e la strada che attraversa poi i centri storici di tanti paesi, lambisce abitazioni, è un problema serissimo non solo per il traffico e per i continui ingorghi ma proprio per la sicurezza stradale, specialmente nelle ore serali.

A tal proposito riteniamo che non possiamo più aspettare.

Da un lato c’è lo sviluppo di un territorio intero penalizzato da un’infrastruttura e dall’altra ci sono vite umane che non vogliamo più perdere.

Non vogliamo più piangere morti a causa dell’inefficienza di chi ancora non ha compreso l’ importanza di quella strada”.