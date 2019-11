BARI – Secondo l’agenzia di rating Moody’s i risultati di bilancio della Regione Puglia sono straordinari. @Praticamente migliori di quelli che ci si poteva mai aspettare solo quattro anni fa. Questi sono fatti” – annuncia Michele Emiliano su Facebook. Buona la

credit opinion che l’agenzia internazionale di rating Moody’s ha espresso, martedì 30 ottobre, “attestando che il profilo creditizio ‘Baaa3, Stabile’ della Regione Puglia, ‘riflette i solidi risultati di bilancio, favoriti dall’equilibrio del settore sanitario e da un livello di indebitamento modesto”. “I pugliesi – sottolinea Emiliano – possono essere orgogliosi della reputazione internazionale della loro Regione”. Moody’s sottolinea che per quanto riguarda la spesa sanitaria ‘la Regione ha ridotto il proprio deficit da 350 milioni di euro del 2009 ad appena 46 milioni nel 2018 (pari allo 0,5% delle entrate correnti)’, evidenziando che ‘le aziende sanitarie hanno migliorato la loro posizione di liquidità e ridotto il livello dei debiti commerciali'”. L’uscita della più autorevole agenzia internazionale di rating riempie di orgoglio un Michele Emiliano già in campagna elettorale e pronto alla sfida delle primarie di gennaio contro Elena Gentile, Fabiano Amati e, forse, Palmisano. Dario Stefano, invece, resta a guardare cosa succede. Intanto l’opposizione bacchetta Emiliano sulla questione Moody’s.

“Emiliano non perde occasione per millantare risultati straordinari nella gestione della Regione Puglia, evitando, però, di fare un’analisi seria, leale, obiettiva e sincera del giudizio di Moody’s – spiegano i consiglieri del centrodestra – L’agenzia americana, infatti, nell’ambito dell’aggiornamento del rating, ha sostanzialmente confermato il profilo creditizio della Regione Puglia “Baaa3, Stabile”. E questo fa esultare Emiliano che, però, non dice ai pugliesi che la nostra Regione è stata già declassata nel 2018 da Baa2 a Baa3 e sarebbe stato il colmo se fosse stata ulteriormente declassata nel giro di soli 12 mesi.

Ovviamente, del declassamento del 2018 Emiliano se ne guardava bene dal darne notizia ai pugliesi.

Ma i dati contabili di un bilancio vanno analizzati unitamente agli effetti prodotti sui cittadini in termini di benefici e di crescita.

Il giudizio positivo di Moody’s si motiva con il miglioramento dei bilanci delle ASL. Mi verrebbe di dire: piacere! Se non assisti la gente, se crei liste di attesa che inducono a ricorrere al privato a proprie spese, se non assumi personale, se fai pagare i super ticket sulle prestazioni specialistiche e sulle ricette farmaceutiche, se aumenti l’Irpef e le accise, tagli i budget agli accreditati, non fai manutenzione degli ospedali e delle strutture sanitarie, combini guai con gli assegni di cura e i piani di zona… è evidente che ottieni un riequilibrio dei conti. Ma sulla pelle dei cittadini e sui turni massacranti degli operatori sanitari.

E, infatti, fra i punti di debolezza, Moody’s sottolinea ‘la fragilità del contesto socio-economico, caratterizzata da un prodotto interno lordo pro-capite inferiore alla media nazionale e da alti livelli di disoccupazione’.

È vergognoso, a fronte di tutto ciò, che un Presidente di Regione si vanti di risultati straordinari non derivanti dalla efficiente ed economica gestione, ma ottenuti sulla pelle e sull’impoverimento della propria collettività”.