ARADEO (Lecce) – Un vecchio omicidio di mafia riaffiora dagli abissi del tempo grazie alla collaborazione del pentito Vincenzo Antonio Cianci. Il 33enne di Sogliano Cavour, indicato come il presunto reggente del sodalizio smantellato con l’operazione “Contatto”, ha svelato retroscena inediti sul delitto di Lucio Carrozzo trucidato il 21 gennaio del 1991 nei pressi della villa comunale di Aradeo da due killer armati e con i volti coperti da caschi integrali in sella ad una moto di grossa cilindrata. Un sequel nel romanzo criminale che insanguinava il territorio del sud Salento. Perché pochi giorni prima era stato eliminato un altro personaggio che aveva cercato di saltare il banco, scalare le gerarchie eposizionarsi ai vertici della malavita: quello di Agostino Mancino. Un omicidio, quest’ultimo, commissionato dall’allora boss incontrastato di Taurisano Luigi Giannelli per eliminare dalla scena un personaggio scomodo, determinato e pronto a tutto pur di scalzare gli avamposti criminali ben consolidati in zona. Furono proprio le dichiarazioni di uno dei capibastone della Scu “old style” a svelare i nomi dei killer identificati in Lucio Carrozzo (poi caduto per terra nella lunga faida tra i clan) e in Cosimo Leo.

Ma torniamo all’omicidio del “brindisino”, nomignolo con cui Carrozzo era conosciuto tra i vicoli della malavita. Ne parla Cianci in uno dei tanti verbali che hanno scandito la collaborazione del 33enne dopo aver raccolto le confidenze di una terza persona nel 2015. Gli inizi degli anni ’90 hanno rappresentato una sorta di spartiacque negli equilibri criminali salentini perchè il clan Coluccia stava assumendo le stimmate del clan incontrastato in zona imponendo le proprie regole e le proprie direttive su più comuni anche fuori dalla storica roccaforte (localizzata in Noha e Galatina).

E la dinasty dei Coluccia, balzata agli onori della cronaca locale solo pochi mesi fa in un’inchiesta su un presunto intreccio Mafia&Calcio, avrebbe infatti emesso la sentenza di morte di Carrozzo. Riferì Cianci nel corso del faccia a faccia con gli inquirenti della Dda: “Era stato sparato nei pressi della villa comunale (si riferisce a Carrozzo ndr) davanti ai passanti e quando era a terra non era ancora morto…In quel frangente Antonio Coluccia, alzandosi il cappuccio, si era avvicinato dicendogli: te lo dissi che ti avrei mangiato il cuore”. E sempre secondo quanto precisato da Cianci agli inquirenti sulla scena del delitto era presente un altro soggetto del quale non ha saputo fornire il nominativo. Le dichiarazioni del pentito, ovviamente, finiranno al vaglio dell’Antimafia che analizzerà ai raggi X la genuinità della testimonianza per valutare la riapertura di un vecchio fascicolo ingiallito e impolverato per gli anni trascorsi.

Come abbondantemente riportato nella giornata di ieri Cianci ha sciolto la lingua anche su altri incroci nella sua carriera criminale. Incroci non solo delinquenziali ma anche con il mondo della poliztica del suo paese con cui avrebbe intavolato accordi e favori. In particolare per sostenere la candidatura dell’allora sindaco Paolo Solito e dell’ex assessore alle politiche sociali Luciano Magnolo in cambio di 30mila euro. Accuse riversate sull’ex fascia tricolore che, contattato telefonicamente, ha bollato le dichiarazioni del collaboratore come pure illazioni. E che saranno attentamente valutate dall’Antimafia.

I verbali di Cianci sono stati depositati e messi a disposizione delle parti nel processo di primo grado ancora in corso con rito ordinario scaturito dall’operazione “Contatto” con cui i carabinieri di Maglie hanno reciso i legami della malavita ben consolidata nel comune di Sogliano poi travolto con lo scioglimento del consiglio comunale. Sul banco degli imputati compare, tra gli altri, proprio l’ex assessore Magnolo. Le nuove verità del collaboratore, invece, non dovrebbero confluire nel processo d’Appello per la stragrande maggioranza degli imputati condannata in primo grado al termine del processo che si è celebrato con il rito abbreviato.