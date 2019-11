NARDO’ (Lecce) – Venerdì 29 novembre una serata all’insegna di gusto e solidarietà al Grand Hotel Riviera di Santa Maria al Bagno, marina di Nardò. Torna puntuale anche quest’anno la CENA DI BENEFICENZA a favore di IO POSSO, il progetto solidale nazionale attuato dall’associazione salentina 2HE nato quattro anni fa con l’obiettivo di generare empowerment sulla SLA sostenendo iniziative di inclusione sociale verso i pazienti e i loro familiari.

A caratterizzare la serata, come sempre, sarà non solo la parte gastronomica, con un menù degno delle più importanti cerimonie, realizzato per l’occasione dagli chef del Grand Hotel Riviera (del gruppo CDS Hotels). Fin dalla sua prima edizione, nel giugno del 2015, la Cena di Beneficenza di Io Posso è, infatti, una festa di condivisione e sensibilizzazione, è un incontro conviviale, anche con momenti ludici e di intrattenimento per tutti, quest’anno sul tema dell’ABBRACCIO.

Durante la serata, i volontari dell’associazione saranno presenti con uno stand interno con i diversi gadget di IO POSSO tra cui le novità del Natale 2019: la piramide con diamantini e la scatola di cremini, entrambi di produzione Cioccolato Maglio di Maglie (Le) e la preziosa palla natalizia in ceramica dipinta a mano, realizzata, in edizione limitata, per IO POSSO da Margherita Nardi di Terra Umbra – Perugia (su soggetto di Nadia Esposito). Sarà proprio Margherita Nardi a presentare durante la Cena i 300 pezzi unici realizzati quest’anno per il progetto.

La Cena sarà occasione, inoltre, per illustrare i risultati raggiunti durante l’ultimo anno nell’ambito del progetto Io Posso, già noto per aver dato vita, a San Foca di Melendugno, proprio nel 2015, a LA TERRAZZA “TUTTI AL MARE!” ideata da Gaetano Fuso, il primo accesso attrezzato al mare per immobilizzati e tetraplegici anche collegati a macchinari di respirazione assistita, che ogni anno accoglie centinaia di ospiti da tutta Italia e anche da diversi paesi d’Europa.

Per partecipare alla Cena a sostegno dei progetti inclusivi di Io Posso è necessario prenotarsi entro il 24 novembre, utilizzando la pagina web www.ioposso.eu/cena-2019/ (effettuando un versamento con carta di credito), oppure chiamando il numero 3661810331. La quota di iscrizione per persona è di € 50,00.

Start ore 20. Il Grand Hotel Riviera è in via E. Filiberto 172/174.

L’evento è realizzato anche grazie alla collaborazione di CDS Hotels, Azienda vinicola Cantele, Hobby Flora di Lecce, Arti grafiche Panico di Galatina, di Arte Bianca di Parabita (Le) del maestro pasticciere Antonio Campeggio.

E per la prima volta la CENA DI BENEFICENZA a sostegno del Progetto IO POSSO raddoppia. Nella stessa sera, anche nel Veneto sarà possibile cenare per sostenere IO POSSO a partire dalle 20.30 presso Il giardino dei fiori (via Batorcolo 27 San Pietro di Legnago – superstrada Verona – Rovigo). Si tratta di una iniziativa nuova, nata grazie alla collaborazione con diversi ospiti della “Terrazza” che anche durante l’inverno vogliono sostenere il progetto ma che sino ad ora non potevano partecipare alla cena per ovvi motivi geografici (per info ed iscrizioni: 3396418568 oppure 3476777260). Nord e Sud Italia si troveranno così idealmente riuniti in un abbraccio di solidarietà che non conosce confini.

“La Cena è il più tradizionale tra gli eventi di raccolta fondi che permettono di sostenere le attività della nostra associazione, che vive del contributo di supporter da ogni parte d’Italia – dice Giorgia ROLLO, presidente di 2HE. Ed è proprio pensando anche a loro che quest’anno abbiamo scelto l’immagine dell’abbraccio come simbolo che ci accompagnerà per tutta la serata, cercando di abbracciare idealmente anche i nostri “amici” fuori dal Salento”.