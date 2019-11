Il bilancio del Lecce nei precedenti diciannove incontri all’Olimpico di Roma con la squadra biancoceleste è deludente: 1 vittoria, 7 pareggi e 11 sconfitte, 14 reti segnate e 40 subite. La prima partita tra le due squadre si giocò il 23 novembre 1980 all’undicesima giornata del campionato di Serie B. Il Lecce allenato da Di Marzio scese in campo con la seguente formazione: De Luca, Lo Russo, Miceli, Manzin, Mileti, Re, Cannito, Improta, Bresciani, Maragliulo, Magistrelli. I Biancocelesti allenati da mister Castagner risposero con: Moscatelli, Spinozzi, Citterio, Perrone, Pochesci, Mastropasqua, Viola, Sanguin, Chiodi, Bigon,Greco. La partita si concluse in parità, col risultato di 2 – 2, in virtù delle reti realizzate da Bresciani al ’14, che portò in vantaggio i giallorossi, pareggio laziale di Chiodi al ’62, vantaggio biancoceleste di Viola al ’69, e rete definitiva di Re al ’74.

La prima partita in serie A tra le due squadre, si giocò il 30 aprile 1989. I giallorossi di Carletto Mazzone riuscirono a strappare un pareggio a reti inviolate alla Lazio di Beppe Materazzi.

L’ultima sconfitta all’Olimpico di Roma risale al 30 aprile 2006. I biancocelesti allenati dall’ex Delio Rossi vinsero la partita con il risultato di 1 – 0, rete di Rocchi al ’57. I giallorossi allenati dal duo Rizzo – Paleari non riuscirono a perforare l’impenetrabile difesa laziale formata da: Peruzzi, Oddo, Siviglia, Stendardo, Belleri.

L’unica, per adesso, vittoria dei giallorossi è avvenuta il 9 gennaio 2011. Il Lecce di De Canio scese in campo con Rosati, Gustavo, Tomovic, Fabiano, Mesbah, Munari, Vives, Grossmüller, Bertolacci, Jeda e Ofere. Giallorossi in vantaggio al ‘39 con un destro di Jeda dal limite dell’area, che si infrange sul il palo e poi sulla schiena del portiere Muslera. Autorete dell’estremo difensore biancoceleste e Lecce avanti. In avvio di ripresa Mauri realizza la rete del momentaneo pareggio, ma al ’72 Grossmuller di destro batte il suo connazionale Muslera, regalando la vittoria ai giallorossi.

L’ultimo match tra le due squadre si è giocato il 22 aprile 2018, ed è finito in parità con il risultato di 1 – 1. Per i giallorossi andò a segno Bojinov in pieno recupero.