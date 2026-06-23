Campionati Nazionali Universitari, medaglie e primati per il Cus Lecce

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LECCE – Argento nel basket maschile, oro e bronzo nel karate femminile, quarti di finale per la pallavolo femminile alla sua prima partecipazione assoluta. UniSalento protagonista ai Campionati Nazionali Universitari 2026, svoltisi all’Università Piemonte Orientale.

Per la prima volta in assoluto, una squadra di pallavolo femminile ha rappresentato l’ateneo salentino, squadra guidata da Francesco De Filippi: le ragazze hanno risposto con un accesso ai quarti di finale che in pochi avrebbero pronosticato alla partenza. Il basket maschile ha invece conquistato la medaglia d’argento, coronamento di un progetto pluriennale costruito con pazienza dal coach Simone Dell’Atti. Nel karate femminile, Aurora Campobasso (Scienze Motorie e dello Sport) è salita sul gradino più alto del podio con la medaglia d’oro, mentre Michela Rizzo (Diritto e Management dello Sport) ha conquistato il bronzo. In atletica leggera hanno gareggiato Matteo Masnada (Ingegneria Biomedica) e Alessia Notaro (Scienze Motorie e dello Sport); nel tennis maschile Jacopo Tarlo (Scienze Motorie e dello Sport).

Un dato trasversale accomuna tutte le discipline: la giovanissima età degli atleti in gara, segnale incoraggiante dell’inizio di un ciclo. Ma accanto ai risultati sportivi, i riconoscimenti più significativi ricevuti dalla delegazione salentina hanno riguardato la qualità delle relazioni umane: coesione, rispetto degli avversari, capacità di incarnare quello spirito dei Campionati Universitari che unisce impegno di alto livello e sano divertimento. Elementi che il Consiglio Direttivo del CUS Lecce considera parte integrante della propria missione di promozione dello sport universitario, in piena armonia con l’Università del Salento.

SQUADRE E STAFF

Pallavolo femminile

Atlete: Sara Refolo (Ingegneria Biomedica), Lucrezia Meleleo (Scienze e Tecniche Psicologiche), Natasha Suppressa (Scienze della Formazione Primaria), Arianna Stamer (Scienze Motorie e dello Sport), Francesca Troso (Ingegneria Biomedica), Giorgia Tamborino (Ingegneria Biomedica), Mara Tamborino (Ingegneria Biomedica), Iside Sanna (Scienze e Tecniche Psicologiche).

Staff: Francesco De Filippi (Allenatore), Aldo Michele Ido (Accompagnatore), Alessandra Lenoci (Accompagnatrice).

Basket maschile

Atleti: Andrea Francesco Liace (Comunicazione, Media Digitali e Giornalismo), Illia Zaiets (Diritto e Management dello Sport), AntonyTyrtyshnik (Diritto e Management dello Sport), Marco Vitucci (Scienze Motorie e dello Sport), Pietro Gigli (Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate), Giorgio Quaranta (Ingegneria per l’Industria Sostenibile), Davide Aloisio (Economia Aziendale), Alessandro Guido (Diritto e Management dello Sport), OleksandrSydoruk (Diritto e Management dello Sport), Nicola Murrone (Economia, Finanza e Innovazione), Vincenzo Taddeo (Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate), DenysZhytenov (Diritto e Management dello Sport).

Staff: Simone Dell’Atti (Allenatore), Raffaele Visaggi (Assistente Allenatore – Ingegneria Civile), Riccardo Cinieri (Accompagnatore – Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate).