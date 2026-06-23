Lunedì 29 giugno “Cartapesta Prime” con Bernini e Mantovano

LECCE – Una giornata dedicata alla cartapesta come patrimonio vivo, capace di attraversare la tradizione artigianale e misurarsi con i linguaggi dell’arte contemporanea, della ricerca e delle tecnologie digitali. È questa la visione al centro di “Cartapesta Prime“, l’iniziativa promossa dall’Accademia di Belle Arti di Lecce e dall’Università del Salento in partnership con il CNR, in programma lunedì 29 giugno alle 16.00 nella sede dell’Accademia di Belle Arti di Lecce, in via Giuseppe Libertini.

Nel corso dell’iniziativa, alla presenza del Ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, sarà presentato il progetto di master universitario di I livello “L’arte della cartapesta tra tradizione e nuove tecnologie”, curato dalla prof.ssa Carola Esposito Corcione del Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione dell’Università del Salento, delegata al Placement e alla Rete Alumni. La prima edizione del master si terrà nell’anno accademico 2026/2027. Si tratta di un percorso formativo d’eccellenza di 1500 ore complessive, aperto a laureati e diplomati AFAM, che integra competenze storico-artistiche, tecniche artigianali, restauro, design, progettazione, sostenibilità e tecnologie digitali, con moduli dedicati anche a CAD, intelligenza artificiale, laser scanner, stampa 3D, realtà aumentata e realtà virtuale, e prepara figure professionali per l’alto artigianato artistico, il restauro e la conservazione, il design e la scenografia, le installazioni artistiche e museali, l’imprenditoria creativa e la consulenza culturale.

Museo virtuale della Cartapesta, realizzato dal prof. Francesco Gabellone del CNR Nanotec e finanziato nell’ambito del progetto D.I.A.R.Y. – Digital and International Arts through Research for Young Artists. Il museo nasce per veicolare, attraverso tecnologie su base 3D, la conoscenza di un patrimonio artistico e artigianale d’eccellenza profondamente legato alla storia del territorio. La piattaforma raccoglie in un allestimento virtuale più di quaranta opere acquisite digitalmente nei musei locali, dal Museo Sigismondo Castromediano al Museo della Cartapesta nel Castello Carlo V di Lecce, dal Museo Diocesano di Nardò al Museo Diocesano di una collezione organica accessibile sul web e visitabile anche in modalità immersiva con visori 3D. Sarà presentato inoltre il, realizzato dal prof.dele finanziato nell’ambito del progetto. Il museo nasce per veicolare, attraverso tecnologie su base 3D, la conoscenza di un patrimonio artistico e artigianale d’eccellenza profondamente legato alla storia del territorio. La piattaforma raccoglie in un allestimento virtuale, dal Museo Sigismondo Castromediano al Museo della Cartapesta nel Castello Carlo V di Lecce, dal Museo Diocesano di Nardò al Museo Diocesano di Gallipoli , componendo

Per l’occasione sarà esposta al pubblico all’esterno dell’Accademia l’opera “Elefante” di Jacopo Allegrucci, a cura del prof. Roberto Lacarbonara, un’iniziativa che porta a Lecce uno degli esiti più significativi della ricerca dell’artista sulla cartapesta contemporanea. All’interno dell’Accademia sarà allestita la mostra “Credenza” di Luigi Presicce, che riunisce dipinti, sculture in terracotta e cartapesta dell’artista, tracciando un percorso in cui memoria, folklore e ritualità si intrecciano. Grazie alla collaborazione con il Museo Castromediano saranno in esposizione anche le 14 formelle della Via Crucis, capolavoro in cartapesta del maestro Raffaele Carretta.

Il programma di “Cartapesta Prime” si apre alle 16.00 con i saluti dell’on. Nicola Ciracì, presidente dell’Accademia di Belle Arti di Lecce, e l’introduzione della Magnifica Rettrice dell’Università del Salento Maria Antonietta Aiello. A seguire, sono previsti gli interventi della sen. Alessandra Gallone, presidente ISPRA e Consigliera del Ministro dell’Università e della Ricerca, e di Andrea Lenzi, presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Partecipano il sindaco di Lecce Adriana Poli Bortone; lo storico Vincenzo Marangione; il Soprintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto Antonio Zunno; il presidente del Conservatorio di Musica “Tito Schipa” di Lecce Luigi Puzzovio; il Coordinatore dei Poli Bibliomuseali della Regione Puglia Luigi De Luca.

La presentazione del progetto di master universitario di I livello “L’arte della cartapesta tra tradizione e nuove tecnologie” è affidata al Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Lecce, prof. Nunzio Fiore, e alla prof.ssa Carola Esposito Corcione, del Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione dell’Università del Salento. A seguire, il prof. Francesco Gabellone del CNR Nanotec presenta il Museo virtuale della cartapesta.

Gli interventi conclusivi sono affidati alla sen. Anna Maria Bernini, Ministro dell’Università e della Ricerca, e all’on. Alfredo Mantovano, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In conclusione, sono previste la performance musicale dell’Ensemble del Corso di musiche tradizionali del Conservatorio di Musica “Tito Schipa” di Lecce, l’installazione sonora a cura di LEM – Lecce Electronic Music e “Gesture of listening“, concerto inaugurale del Centro per il Sound Design e le Arti Sonore.