LIZZANELLO – L’opposizione critica duramente il primo cittadino che non avrebbe stigmatizzato adeguatamente l’azione di un accoltellatore. L’episodio è avvenuto davanti alla caffetteria del Popolo in Piazza a Merine il 20 novembre scorso: dopo un litigio e le botte, un 42 enne ha messo fuori il coltello e lo ha ficcato nella carne dell’avversario, per fortuna senza ucciderlo. Il sindaco invece di condannare senza esitazione il gesto avrebbe fatto prevalere il suo ruolo di avvocato.

“E se invece dell’avvocato avessi fatto il medico del pronto soccorso?- si è difeso il sindaco Fulvio Pedone – All’indagato non avrei dovuto prestare le dovute cure?

Quello dell’indagato, tra l’altro carcerato in questo caso, è una condizione umana che necessita di difesa (questo non lo dico io, ma la Carta Costituzionale), si tratta di difesa tecnica nell’ambito del processo, non di condivisione della condotta contestata.

Di questa difesa tecnica si occupa l’avvocato che -badate bene, lo ripeto per chi era assente- nel fare il suo lavoro, non condivide le condotte illecite contestate al suo assistito.

Senza accorgervi (almeno lo spero), avete criminalizzato il ruolo dell’avvocato penalista, il quale secondo voi non dovrebbe poter svolgere funzioni pubbliche in quanto il suo è un ruolo, una professione di per se riprovevole perché difende i cattivi.

Perché, l’avvocato che si occupa di materia penale, difende i cattivi (anche loro Figli di Dio).

È evidente che un avvocato è chiamato a difendere coloro che sono accusati di avere commesso un reato e, anche, coloro che sono stati condannati per avere commesso un reato, perché -tenetevi forte …- anche i condannati hanno diritti da tutelare. … ma che ve lo dico a fare ?

Voi, cari miei oppositori politici, pur di attaccare la mia persona siete capaci di imbracciare il fucile del giustizialismo, quello così rabbioso che neanche il peggior totalitarismo ha mai coniato.

Non lo so, a volte è come se faceste psicoterapia dell’odio.

Si, perché il compaesano indagato di tentato omicidio di Merine, anche se vi sembrerà strano, ancora non è colpevole; la dinamica dei fatti che gli vengono contestati e’ ancora nelle mani della Procura, che allo stesso modo dell’avvocato, sta ancora lavorando per accertare cos’è realmente accaduto la sera del 20 novembre us.

Pur difendendo l’indagato, vi sembrerà strano, a me dispiace per il giovane che ha avuto fisicamente la peggio (anche gli avvocati hanno un cuore), mi dispiace in generale per quanto è accaduto, ma da avvocato mi occupo di quello che è già accaduto, non di quello che deve ancora avvenire o che non sarebbe dovuto accadere; ma voi, pur di attaccarmi siete arrivati ad addebitarmi responsabilità pubbliche per fatti privati di altri.

Piove governo ladro!

Il sindaco-avvocato non deve fare l’avvocato di un indagato del suo paese, in difetto si deve vergognare moralmente perché, con la sua difesa, è stato responsabile della gravità pubblica che il fatto di reato ha avuto.

Ma non sto difendendo un caso di corruzione consumatosi a palazzo di città, sto difendendo un mio vecchio cliente e lo difendo anche perché me lo ha chiesto suo figlio, un ragazzo straordinario”.

LE CONTESTAZIONI DEL GRUPPO “UN PAESE MIGLIORE”

I responsabili di “Un paese migliore” partono all’attacco: “Un noto magistrato – avvocato qualche tempo fa avrebbe detto “Che ci azzeccano le dichiarazioni della Giunta della Camera Penale di Lecce a difesa del sindaco-avvocato Pedone”?

Ovviamente riteniamo legittima tale presa di posizione della Giunta della Camera Penale di Lecce che difende la causa di un suo associato come l’avv. Pedone, ma non la verità delle nostre dichiarazioni riguardo all’incarico legale assunto dall’avvocato-sindaco in un fatto di cronaca che turba la nostra comunità.

Probabilmente lo stesso organismo è stato indotto in errore da chi lo ha interpellato, fidandosi appunto delle plateali mistificazioni della realtà da parte del sindaco Pedone, che non trovando difensori tra i cittadini che con onore e senso di responsabilità dovrebbe amministrare, si è rivolto ad un organismo che non c’entra nulla con la vicenda in atto.

Ovviamente non abbiamo eccepito eventuali ragioni di “incompatibilità” nell’incarico assunto, ma per quanto ci riguarda vi sono enormi ragioni di “opportunità” per il fatto che lo stesso avvocato Pedone è, – piccolo ma sostanziale particolare che connota l’intera vicenda –, anche il sindaco del paese in cui i fatti sono avvenuti. Cioè per essere più chiari, lui è il primo cittadino sia per la vittima che per l’aggressore!

Per questo ci siamo chiesti se è eticamente giusto schierarsi da una parte, anche in considerazione del fatto che il Sindaco, oltre a tutte le altre funzioni previste dalla legge, è anche competente in materia di sicurezza pubblica, svolge funzioni di polizia giudiziaria, vigila sull’ordine pubblico, adotta ordinanze contingibili ed urgenti in caso di pericolo per l’incolumità dei cittadini. In questo caso quindi il sindaco opera come ufficiale di Governo a tutela della sicurezza di tutti i cittadini e non solo di quelli, eventualmente da lui assistiti nella sua qualità di avvocato.

Quindi in una situazione di grave turbamento della comunità amministrata, in cui sono coinvolte due persone entrambe di Lizzanello, avevamo chiesto al sindaco di soprassedere alla volontà di nomina legale da una delle parti coinvolte e dare preminenza alla sua funzione di sindaco e non ai suoi, se pur legittimi, interessi professionali.

Inoltre in sindaco Pedone sembra sia solito operare scelte divisive, che creano tensioni e turbamenti nel nostro paese, perchè non è un caso isolato quello di cui discutiamo.

Fare il sindaco di una comunità è un onore che comporta a volte dei sacrifici anche personali: a tutti i cittadini di Lizzanellointeressa avere un buon sindaco, solo a qualcuno interessa avere anche un avvocato.

Infine vogliamo esprimere tutta la nostra solidarietà e vicinanza al consigliere Angelo Leo ed alla sua famiglia per le vergognose aggressioni verbali subite da parte di fan del sindaco/avvocato Fulvio Pedone: la qualità delle persone si misura anche da questo tipo di atteggiamenti che da tempo si ripetono ogni volta che il sindaco in carica è oggetto di critiche da parte di consiglieri e cittadini.

Noi diciamo ad Angelo di continuare a testa alta a fare il lavoro che sta svolgendo per la comunità ed alle forze dell’ordine di porre maggiore attenzione a queste vere e proprie forme di intimidazioni istituzionale contro consiglieri comunali per cercare di fermare la loro legittima e costituzionalmente riconosciuta attività”.