CASARANO (Lecce) – Questa mattina presso Villa Capozza a Casarano è stato firmato ufficialmente l’accordo di gemellaggio tra la città di Casarano e la città-prefettura di ShangQiu, ubicata nella provincia di Henan, Cina.

E’ stata una cerimonia molto partecipata, in sala erano presenti diversi Sindaci dei paesi limitrofi, assessori e consiglieri comunali di Casarano, la delegazione politica cinese, il rettore dell’università del Salento, la delegata dell’assessorato al turismo della Regione Puglia, numerosi imprenditori del territorio di Casarano, la delegazione di imprenditori cinese e numerosi cittadini. E’ stata l’occasione per incontrasi direttamente ed intessere delle relazioni.

La cerimonia di gemellaggio è iniziata con la esecuzione del”inno nazionale italiano e dall’inno nazionale cinese, ai quali hanno fatto seguito gli interventi degli ospiti presenti e quelli dei due sindaci.

Il Rettore dell’Università del Salento dott. Fabio Pollice ha esordito con “Benvenuti”, volendo in questo modo sottolineare l’importanza delle relazioni con la Cina, ed ha aggiunto “come in un tessuto, dove tutte le maglie si devono intrecciare perfettamente affiche esso sia forte e resistente, così nelle relazioni con la Cina, se vogliamo che siano proficue e durature nel tempo, ognuno degli attori presenti deve fare la sua parte”. Ha annunciato che il primo viaggio all’estero dell’Università del Salento di questo suo mandato di rettore sarà in primavera proprio in Cina. E, questo è significativo sulla direzione che vorrà dare nell’incentivare gli scambi culturali e di ricerca con le università cinesi. Incentiverà l’interscambio tra gli studenti, promuovendo le esperienze degli studenti italiani che vorranno andare in Cina e favorendo le esperienze degli studenti cinesi presso l’Università del Salento, che saranno i benvenuti.

La delegata dell’assessorato al turismo della Regione Puglia, dott.ssa Stefania Mandurino, in rappresentanza dell’assessore Loredana Capone, impossibilitata a partecipare, ha sottolineato l’importanza delle relazioni con la Cina dal punto di vista turistico. La regione Puglia ha relazioni con oltre 1800 agenzie turistiche cinesi e fa campagne di promozione in Cina attraverso “Influencer” cinesi e i social network.

Il Deputy Mayor of Shangqiu Municipal Governament – Mr. Wang Jinqi, dopo avere ripercorso la storia e l’inquadramento economico della Città, con i suoi 9.280.000 abitanti, ha sottolineato che nonostante la distanza, il gemellaggio è stato possibile perchè “l’amicizia supera anche le montagne quando c’è la voglia di incontrarsi. Da questo gemellaggio potranno nascere opportunità e scambi politici, culturali ed economici.”

Il Sindaco di Casarano – dott. Gianni Stefano ha concluso gli interventi prima della sottoscrizione dell’accordo, e dopo avere ringraziato i presenti e coloro che hanno consentito l’avvicinamento e l’incontro tra le due città ha precisato che ” Oggi non è un punto di arrivo ma un punto di partenza, segna l’inizio di una serie di iniziative e scambi culturali ed economici che nel tempo saranno produttivi e di reciproca utilità. Come sottolineato dagli interventi di chi mi ha preceduto, l’amicizia, la cooperazione e l’interscambio con la Cina non possono che significare progresso. Questo gemellaggio non è solo per la città di Casarano ma è a disposizione e voglio che sia utile per tutto il Salento.”

Dopo la cerimonia la delegazione cinese ha proseguito i lavori secondo il programma di incontri programmato nelle aziende del territorio.