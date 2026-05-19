La ricetta del giorno: Agnello al forno con patate

Ingredienti per 4 persone:

1 kg di agnello

4 spicchi di aglio

Olio extra vergine d’oliva

4 pomodori pelati

1 cipolla

1 rametto di rosmarino

2 foglie di alloro

3 foglie di salvia

Vino bianco q.b.

Sale q.b.

Pepe q.b.

1 kg di patate

Procedimento:

In una teglia da forno versate la cipolla tagliata finemente, un filo di olio extra vergine d’oliva, i pelati tagliati a cubetti, gli spicchi di aglio, il rametto di rosmarino, le foglie di alloro, l’agnello precedentemente marinato per almeno una mezz’ora con vino bianco, rosmarino, salvia, salato e pepato. Pelate le patate e tagliatele a tocchetti e insaporite con sale e olio. Cuocete in forno ben caldo a 180 gradi per 30 minuti.