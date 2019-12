ROMA – Fratelli d’Italia scopre ufficialmente le carte e chiede che i patti vengano rispettati. Secondo i vecchi accordi spetta al partito di Giorgia Meloni la designazione del candidato presidente del centrodestra pugliese, ma Matteo Salvini ha fatto già saltare il banco e non darà il via libera a Raffaele Fitto se non gli daranno almeno una Regione del sud. La Lega, su pressione dei vertici pugliesi, vuole designare un suo candidato in Puglia. “Nel rispetto degli accordi assunti con gli alleati di centrodestra che, oltre all’Emilia-Romagna e alla Calabria, riguardano anche tutte le altre Regioni nelle quali si voterà nel 2020, Fratelli d’Italia conferma il proprio sostegno, con convinzione e impegno, alla candidatura della senatrice della Lega Lucia Borgonzoni a presidente della Regione Emilia-Romagna e alla candidatura della deputata di Forza Italia Jole Santelli alla presidenza della Regione Calabria – spiega un comunicato ufficiale del partito di Giorgia Meloni

Allo stesso tempo, sempre in base agli accordi assunti – che assegnano a Fratelli d’Italia l’indicazione dei candidati presidente nelle Regioni Puglia e Marche – annunciamo le candidature del copresidente del gruppo dei conservatori europei Raffaele Fitto per la Puglia e del deputato Francesco Acquaroli per le Marche. Come sempre, Fratelli d’Italia sarà coerente e leale rispetto agli impegni presi con gli alleati del centrodestra, e siamo certi che anche loro sapranno fare altrettanto. Lavoreremo insieme, con convinzione ed entusiasmo, per vincere in tutte le Regioni e garantire ai cittadini dei governi alternativi alla sinistra”. Fratelli d’Italia cercano di mettere con le spalle al muro la Lega, ma Salvini venderà cara la pelle.