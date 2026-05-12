Intervista ad Antonio Fitto: “Le priorità: nuovo ospedale, vivibilità, rilancio economico e culturale, inclusione e formazione”

MAGLIE – Il candidato sindaco Antonio Fitto spiega la sua sfida e i motivi che lo hanno portato a prendere le distanze dall’amministrazione uscente: dalle politiche ambientali, al commercio, fino al nuovo ospedale. Tutti temi al centro delle amministrative a Maglie.

l rilancio dell’economia di Maglie e il ripopolamento della città passa dall’edificazione del nuovo ospedale? È una battaglia in cui un sindaco può avere voce in capitolo?

“Assolutamente sì. Il nuovo ospedale non sarà solo un presidio di sanità che risponde ad un’esigenza di copertura di un ampio bacino che comprende tutta la popolazione della fascia adriatica, ma anche un’opportunità di sviluppo economico e commerciale. Una nuova struttura sanitaria crea indotto, aumenta le presenze in Città e, di conseguenza, il consumo e l’utilizzo di beni e servizi a vantaggio delle attività del territorio. Proprio per tutte queste ragioni un Sindaco che si rispetti, pur consapevole di non avere comperenze dirette in materia, deve farsi parte attiva e diligente e sostenere con forza la causa presso tutti gli enti sovraordinati, Regione in primis. Io l’ho già fatto con la conclusione della conferenza dei servizi finale lo scorso anno, nel periodo in cui ho svolto le funzioni di Sindaco”.

In questi giorni di campagna elettorale si è fatto un’idea su come si può rilanciare il commercio a Maglie?

“Non servano ricette magiche, ma un cambio di visione radicale. Il commercio è l’anima della nostra città, ma per farlo rifiorire dobbiamo smettere di considerarlo un comparto isolato e iniziare a vederlo come il cuore di un sistema che funziona. La mia idea di rilancio parte da un presupposto fondamentale: una città che non è accogliente, che ha le strade dissestate e in cui è impossibile parcheggiare, non potrà mai essere una città commerciale competitiva. Per questo, la nostra priorità assoluta sarà un piano straordinario di rifacimento del manto stradale e la realizzazione di nuovi parcheggi a ridosso del centro. Dobbiamo decongestionare il cuore della città, rendendo piacevole l’esperienza di chi viene a Maglie per fare acquisti. Oltre alle infrastrutture, serve un sostegno diretto alle imprese. Non possiamo chiedere ai nostri commercianti di fare miracoli se poi le tasse comunali pesano come macigni. Intendiamo ridurre drasticamente il canone per l’occupazione del suolo pubblico, che oggi a Maglie è tra i più elevati, e introdurre incentivi fiscali, come l’abbattimento dell’IMU, per chi decide di recuperare immobili abbandonati. Il rilancio del commercio passa però anche dalla capacità di ‘vendere’ il marchio Maglie. Il Distretto Urbano del Commercio non può più essere un contenitore vuoto utilizzato solo per interventi marginali, deve diventare un vero motore di crescita attraverso un’operazione di city branding che leghi i nostri negozi ai nostri monumenti, alle nostre chiese e alle nostre eccellenze enogastronomiche. Inoltre, credo fermamente che la cultura possa essere il miglior alleato del commercio. Un calendario di eventi di alto profilo serviranno ad attirare un turismo di qualità, colto e con capacità di spesa, che porti linfa vitale alle nostre attività tutto l’anno, non solo nella settimana del Mercatino del Gusto. Infine, il metodo: il rilancio del commercio non si decide nelle stanze chiuse del Comune. Istituiremo un tavolo di concertazione permanente con gli operatori. Il commerciante deve stare su un gradino più alto rispetto al politico quando si parla del suo lavoro; solo ascoltando chi vive la strada ogni giorno potremo tornare a far sorridere l’economia Magliese”.

Quali sono i punti centrali del suo programma (sia telegrafico).

“Innanzitutto la battaglia per il nuovo Ospedale: abbiamo già sbloccato la Conferenza dei Servizi nel 2025 e ora pretenderemo dalla Regione il rispetto del diritto alla salute dei cittadini della fascia adriatica. Poi c’è la Vivibilità Urbana. Questo significa strade finalmente sicure e senza buche attraverso una mappatura prioritaria, una mobilità sostenibile con nuovi parcheggi per liberare il centro, e la sicurezza garantita da una videosorveglianza potenziata nei punti ciechi della città. Il terzo pilastro è il Rilancio Economico e Culturale. Vogliamo una Maglie che torni a sorridere attraverso un commercio sostenuto da tasse più basse, come la riduzione dell’occupazione del suolo pubblico, e una proposta culturale di respiro nazionale, che ha nella nascita della Fondazione Aldo Moro e nel rilancio di Villa Tamborino i suoi motori principali. Infine, l’Inclusione e la Formazione. Una città che non lascia indietro nessuno, abbattendo le barriere architettoniche anche con l’aiuto della tecnologia e diventando una “Città Cardioprotetta”, ma che guarda anche al futuro dei giovani investendo in un Polo Formativo d’eccellenza per creare lavoro vero nel turismo e nell’agroalimentare. In sintesi: meno burocrazia, più ascolto e una Maglie che torni a essere il punto di riferimento che merita di essere”.

Sulla gestione dei rifiuti ci sono novità?

“Sì e non sono per nulla buone. Proprio nei giorni scorsi la Corte dei conti ha certificato ciò che da tempo sostengo – inascoltato – in Consiglio comunale: la società in house, ideata nel 2020 dal Presidente dell’ARO 7 insieme al Sindaco Toma, per la gestione del servizio di nettezza urbana è già in perdita senza aver svolto un solo servizio a favore della comunità. In sostanza negli anni abbiamo pagato un consiglio di amministrazione di una scatola vuota che non ha fatto nulla. La Corte ha, inoltre, contestato il ritardo nell’avvio del servizio: a distanza di oltre quasi 6 anni dalla delibera d’indirizzo e di quasi 3 anni dalla costituzione, la società partecipata dai comuni non è ancora stata immessa nel servizio, che continua ad essere svolto da un’azienda il cui contratto è scaduto nel 2018. Oggi un organo terzo ha messo il sigillo sulla verità che solo noi abbiamo (da sempre e non in campagna elettorale) raccontato ai cittadini, vittime di un Sindaco sordo e di una maggioranza appiattita su scellerati ordini di scuderia, mai discussi con un minimo senso critico. Il guaio di questa vicenda è tutto per i contribuenti, che pagheranno con la TARI il prezzo di una società nata male con un piano industriale carente e insufficiente e con dei costi di gestione altissimi. E nessun vantaggio per i comuni”.

Lei si sente di rappresentare la continuità o il cambiamento?

“Io credo che la nostra proposta politica rappresenti la miglior ricetta possibile per la Città: una squadra nuova, fatta di giovani, professionisti, imprenditori, alla prima esperienza politica, guidati da un candidato sindaco che ha già assunto ruoli amministrativi, compreso quello di primo cittadino, e che sa bene come funziona la macchina amministrativa. Un giusto mix tra competenza e innovazione che può guidare Maglie verso il rinnovamento e la creazione di una nuova classe dirigente. Non un salto nel buio, spinto dal populismo del cambiamento a tutti i costi, ma un percorso ben tracciato e definito che metta l’esperienza al servizio del rinnovamento, creando una squadra che possa nel futuro camminare con le proprie gambe. Perché la novità non basta. Serve la patente per guidare Maglie”.