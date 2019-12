BARI – A livello nazionale sono state rimescolate le carte. La candidata presidente della Calabria è di Forza Italia, Jole Santelli. Non è più scontato nulla, anche se Giorgia Meloni ha già lanciato Raffaele Fitto per la Presidenza della Puglia. Matteo Salvini non ha detto sì perché vuole un candidato presidente per le regionali anche nel sud. Ecco che la Puglia torna in ballo. I leghisti pugliesi sperano che a Fratelli d’Italia si conceda la Campania o la Toscana per rimettere in gioco la Puglia. I nomi su cui punta la Lega Puglia sono sempre gli stessi: Altieri e il giornalista Giorgino. Ma ultimamente si affaccia di nuovo l’ipotesi Divella jr. Quest’ultima candidatura potrebbe mettere d’accordo tutti, inclusi forzisti pugliesi. Un imprenditore di successo sarebbe un nome neutro per uscire dall’impasse, ragionano alcuni esponenti del centrodestra, perché (soprattutto per gli ex fittiani leghisti e forzisti) Fitto sarebbe un nome troppo divisivo.

Secondo altri, invece, l’ex ministro di Maglie è l’unico esperto e in grado di organizzare una campagna elettorale che possa contrastare un centrosinistra che governa Bari, le principali città della Puglia e può contare su due ministri. I giorni passano e Berlusconi, Meloni e Salvini giocano la loro partita a scacchi in cui c’è la Puglia tra la posta in gioco.